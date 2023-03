Segunda ronda de testigos en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema

La Comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación retomó hoy las audiencias en las que recibió nuevos testimonios en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante la jornada, declararon como testigos Mario Cimadevilla, senador nacional mandato cumplido (2009-2015) y ex integrante del Consejo de la Magistratura (2010-2014); Sergio Napoli, de la secretaría Judicial N° 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Gustavo Naveira, de la secretaría N° 7 Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En primer término, Cimadevilla advirtió que “muchas veces los jueces no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios”.

“A nuestro juicio, no había un manejo transparente, un manejo bien controlado de los recursos y cada vez había una preeminencia mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”, denunció, en alusión al período de Ricardo Lorenzetti al frente de la Corte.

Posteriormente, tanto Gustavo Naveira como Sergio Napoli respondieron preguntas de los diputados, acerca de su trabajo en la Corte Suprema y su vínculo con los jueces del máximo Tribunal y su entorno.

Por otra parte, estuvieron convocados como testigos el fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal María Laura Roteta, quienes no asistieron a brindar testimonio. Stornelli presentó un escrito y Roteta se comprometió a asistir en una futura reunión por estar de viaje.

Con respecto al caso de Stornelli, Gaillard consideró que “tiene que venir a declarar de manera presencial, ya que las excepciones previstas nos son las de nuestro reglamento, que tiene rango constitucional. Es por ello, que se lo volverá a convocar”. Al mismo tiempo, la titular de la Comisión informó que “si no comparece, y es testigo reticente, deberemos iniciar el proceso de desafuero, para poder citarlo y traerlo a declarar con la fuerza pública”.

El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, cuestionó la decisión de la titular de la Comisión de “interpretar el reglamento” y reclamó el hecho de que “cualquier funcionario, previsto en el Código Procesal, puede declarar por escrito, para guardar su decoro e investidura”.

Tras el debate entre los diputados, se efectuó una votación, que resultó afirmativa, para citar nuevamente al fiscal Stornelli para que comparezca de manera presencial y, también, la incorporación de los testigos Juan Manuel Olima y Marcelo Mazzeo.

Luego, Gaillard detalló cuáles son las hipótesis de investigación y se votó de forma positiva, con 16 votos a favor, ordenar retirar las copias pertinentes y remitirlas al juez competente para indagar si “el juez Sergio Ramos hubiese presumiblemente incurrido en falso testimonio en la audiencia en la que estuvo presente en la Comisión”.

En otro orden, al comienzo de la reunión, el diputado Mario Negri (UCR) volvió a ocupar el cargo de una de las secretarias de la Comisión.