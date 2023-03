La mujer en la UNS: una muestra en la que ellas son protagonistas

La mayoría de las personas que trabajan o estudian en la UNS son mujeres. Personal docente, no docente, estudiantes e incluso jubiladas fueron retratadas en distintos ámbitos de la casa de altos estudios por Fabián Marcel Olivera, fotógrafo y a su vez, jefe técnico del Departamento de Física.

Este jueves y durante todo el mes se podrá visitar la muestra “La mujer en la UNS”. Será de lunes a viernes en el Centro Histórico Cultural de Rondeau 29, organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNS, a cargo de Nerea Bastianelli.

Se trata de un legado fotográfico que vincula y enaltece todas las actividades que las mujeres de la comunidad universitaria realizan en los distintos espacios de la universidad.

“La idea es dignificar y resaltar el trabajo de ellas. En la universidad hay aproximadamente 6000 empleados y 25 mil alumnos. La mayoría son mujeres. Ahora que empecé a recorrer la UNS con este proyecto, más allá de que hace 30 años que estoy en la universidad, me encontré con que la mayoría de las actividades están integradas por mujeres”, reveló Olivera.

—¿Cuál es tu expectativa de esta muestra?

—Que ayude a mostrar que la mujer hace cualquier tipo de actividad y que estaría bueno que en cualquier trabajo no se elija por cuestión de género sino por capacidad.

—¿Cuál fue la repercusión entre las mujeres retratadas?

—Espectacular. Yo suponía que iba a haber un poco de reticencia a la hora de hacer las fotos, sin embargo me encontré con una predisposición increíble. Realmente me sentí muy cómodo haciéndolo. Me encontré con un montón de mujeres maravillosas.

—¿Qué significa para vos la fotografía?

—Me cambió la vida. Me picó el bichito hace unos años atrás y me hace ver la vida más linda, veo todo desde el punto de vista fotográfico. Después de mi familia y mis hijos, fue lo mejor que me pasó en la vida.