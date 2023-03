Por el caso de gripe aviar que se detectó en Mar del Plata murieron 20.800 aves en una granja del paraje La Polola, informó el veterinario Fernando Navarra, de Avicultores Mar y Sierras (Avimars).

El profesional contó en declaraciones a LU6 Radio Atlántica que el caso se detectó “en una granja importante, en la zona de la ruta 88”, que “no es (de una marca) de Mar del Plata”, sino que alquilaba los galpones, indicó el diario La Capital de esa ciudad.

Las gallinas presentaron cuadros agudos, desconocidos por el veterinario actuante (Máximo Conde) y sufrieron muerte súbita, explicó Navarro, que dijo desconocer si hubo que sacrificar a algunas. “Por lo que me dijo el colega, no hubo necesidad de sacrificar porque es una enfermedad desconocida para tratar, no hay ninguna clase de anticuerpos”, comentó.

Además, Navarro dijo que la muerte en las aves es algo que ocurre “muy rápido” ante la aparición del virus. “No se olviden que están en galpones, encerradas, y hay un contacto muy directo. Se transmite por boca, nariz y materia fecal”, agregó.

Mirá también: Emiten recomendaciones sobre medidas de cuidado ante la gripe aviar

“Es un foco que se detecta en un establecimiento en aves de corral”, especificaron fuentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), según el medio marplatense.

El veterinario actuante hizo la denuncia correspondiente al organismo (es lo que corresponde por protocolo), que se llevó la muestra y dio positivo.

“Tenemos tres tipos de situaciones que se vienen monitoreando. Aves silvestres, de traspatio, que son las de autoconsumo, y las de corral, que son del circuito comercial”, explicaron desde el Senasa.

“Es importante destacar que la influenza aviar afecta a las aves y no se transmite por consumo de carne o huevos. Solo si se manipula un ave enferma sin medidas de seguridad. Por eso venimos informando las vías de notificación para que ante cualquier sospecha se avise a Senasa”, añadieron.

En el mismo sentido, Navarro expresó que “no hay ningún problema” para el consumo humano. “Tanto el pollo como el huevo por esa vía no contagian”, destacó. (La Capital e Infobae)