Escándalo en el ascenso: un arquero reveló que le ofrecieron dólares para "ir para atrás"

Un nuevo escándalo sacudió al ascenso del fútbol argentino luego de que el arquero de Puerto Nuevo Javier Balbuena, que milita en la Primera C, denunciara en sus redes sociales que lo intentaron sobornar para que "vaya para atrás" y pierda el partido ante Leandro N. Alem, por la sexta jornada.

El conjunto de Campana logró imponerse por 1 a 0 con el tanto de Alex Penoni, y de esta manera, Puerto Nuevo consiguió la primera victoria en el año. Una vez consumado el triunfo, Balbuena decidió descargarse en sus redes sociales por un lamentable hecho sucedido en la previa de dicho encuentro.

"Este triunfo se lo dedico a esa persona, que ayer me llamó, que está metido en las apuestas. Lo peor es que fue técnico de un equipo grande de zona Sur. Me ofreció dólares para que me tire para atrás, encima sigue dirigiendo en el exterior. Increíble que un actual DT esté metido en las apuestas y ofrezca esto a los jugadores", comenzó.

Luego, continuó: "Me reservé la respuesta cuando me ofreciste eso, pero te respondo por acá. Seremos un club humilde, con carencia como todos los clubes del Ascenso, pero jamás aceptaría algo que perjudique al club que tanto quiero, en el cual me siento un hincha más, en el cual estoy convencido de que seguiremos haciendo historia y vamos a dejar el nombre de Puerto Nuevo bien alto".

Por último, dejó en claro que si intenta contactarse nuevamente con él o con alguno de sus compañeros, expondrá su nombre: "Te recomiendo no llamar más a ninguno de los míos, porque ahí sí tiro tu nombre y apellido. Vamos Puerto, carajo". (NA)