Un ingeniero en sistemas de nacionalidad venezolana fue asesinado de un balazo en la cabeza delante de un amigo al ser atacado por un delincuente que, antes de dispararle, le advirtió "¿te querés morir?" y le robó el teléfono celular en el barrio porteño de Palermo, informaron fuentes de la investigación.

El hecho ocurrió cerca de las 2.15 de la madrugada del domingo, cuando la víctima, identificada por los voceros como Juan Francisco Fernández Acosta (27), se encontraba junto a un amigo frente a su vivienda ubicada en la calle Aráoz al 1400 del citado barrio de la ciudad de Buenos Aires.

Según se explicó, ambos jóvenes se hallaban sentados en la puerta de una bicicletería cuando fueron abordados por un delincuente armado que los amenazó. Dichas versiones fueron confirmadas por el amigo de Fernández Acosta, Thomas Vázquez, también venezolano, quien fue el único testigo presencial del hecho.

"Estábamos conversando a eso de las 2 de la mañana. Fran recién había llegado de trabajar. Nos sentamos a tomar una cerveza y llegó un sujeto que se nos acercó por detrás. Me dice que le entregue el teléfono. Me preguntó si me quería morir y me ordenó que me eche por atrás. Después se olvidó de mí y lo encaró a Fran", relató Thomas en diálogo con Télam.

Luego el joven, que también es de nacionalidad venezolana, continuó: "En el momento que le aborda a Fran, el delincuente le vuelve a repetir lo mismo. Fran quería calmarlo, pero se notaba que estaba drogado. Nunca se resistió, quería darle el teléfono. Pero el tipo entendió otra cosa, le jaló el teléfono y ahí se escucha el disparo del arma de fuego".

El lugar del hecho (foto: Télam)

A continuación, Juan Francisco recibió un balazo "a la altura de la sien", por lo que su amigo llamó al 911 pidiendo una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital Fernández, donde ingresó "en un estado muy grave y con un pronóstico desfavorable", indicaron fuentes hospitalarias.

Finalmente, ayer los voceros confirmaron que Fernández Acosta falleció y que fue sometido a una ablación para la donación de sus órganos.

Fuentes judiciales indicaron que la clave de la investigación podría estar en un video en el que quedó registrada parte de la secuencia del crimen. Allí, puede verse que hubo una sola detonación, mientras que en el lugar del hecho no se encontró ninguna vaina servida.

Además, se logró observar que el autor escapó en un vehículo que los investigadores trataban de identificar para reconstruir su recorrido.

Por otro lado, el padre del joven, Asdrúbal Fernández, aseguró a Télam que su hijo llegó al país desde Caracas, donde residía su familia. “Hace cuatro años que viajó hacia Argentina. Pensó en hacer un posgrado y cumplir su sueño”, dijo el hombre.

Por su parte, su prima Daniela confirmó que Juan Francisco trabajaba de ingeniero en sistemas y que por las noches también era delivery. “Dejó Venezuela para irse a Argentina. Fue a trabajar y tenía sus amigos allá. Sus padres están en Venezuela y tiene un hermano menor que vive en Perú”, expresó la joven, quien recordó a su primo como “educado, profesional, trabajador, serio en sus cosas y responsable. Era un buen chico”.

Interviene en el hecho la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 24, a cargo de Marcelo Retes, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 45. (Télam)