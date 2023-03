Segunda: un partido que sobresale y otros de mucho valor

El torneo de Segunda del básquetbol local contendrá hoy la fecha 26, desde las 21, con un partido que sobresale: 9 de Julio-Altense.

El actual puntero recibirá al representante puntaltense de mejor rendimiento en la temporada y que está cuarto en las posiciones.

Dirigirán Horacio Sedán⁩, Mariano Enrique y Leandro Bressan⁩.

En los locales continúa afuera José Gutiérrez (se cortó el tendón de un dedo), mientras que el verde no registra novedades.

En la primera rueda ganó 9, por 87 a 73.

Argentino-Comercial

Una victoria y una derrota se anotaron Argentino y Comercial en el regreso de la actividad y hoy se medirán en el Ardubilio Severini, arbitraje de Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Marcelo Gordillo.

Es un partido clave para ambos, considerando que los separa apenas un punto en las posiciones.

En la primera rueda, se impuso el portuario, por 82 a 70.

Los locales están completos, mientras que en el portuario -que viene de ganar en triple suplementario a Barracas-, aún no debutará Sebastián Farías (se está poniendo a tono físicamente) y no jugaría Ignacio Frisón (continúa recuperándose de una infección en una muela), mientras que sí aguardan los regresos de Bruno Aceituno (no pudo jugar el último por motivos laborales) y Pablo Pollio (estuvo de vacaciones).

Espora-Pacífico

El escolta Pacífico (con un partido menos y la ventaja sobre 9 de Julio), viajará a Punta Alta para visitar a Espora, donde dirigirán Marjorie Stuardo, Ariel Mallemaci y Estefanía Zárate⁩

Los dos presentarán planteles completos. En la primera rueda, la victoria correspondió al verde, por 123 a 65.

Independiente-El Nacional

El Nacional, que tuvo una feliz reanudación de torneo ganando en las dos presentaciones con Juan Sergio Palumbo como DT, visitará a Independiente, dirigiendo Néstor Schernenco, Diego Kessler y Francisco⁩ Irrazábal.

En el celeste está en duda Mariano Blanche, por un fuerte dolor en un hombro, tras el último juego.

El viola, en tanto, incorporó al experimentado Federico Radavero, en reemplazo de Fernando Santander, mientras que regresa Ignacio Ércoli.

En la primera rueda el celeste ganó, por 73 a 70.

Whitense-La Falda

Whitense y La Falda se medirán en Ingeniero White, arbitrando Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Lucas Mazzarini.

Los locales (sin novedades) intentarán recuperarse ante un rival que -a pesar de las bajas- volvió a festejar en la última presentación, con una gran actuación de Valentín Petón.

Como antecedente, Whitense se impuso, por 96 a 79.

Ateneo-Velocidad

Velocidad enfrentará en Punta Alta a Ateneo, en busca de consolidarse en el tercer lugar ante un rival que juega para cumplir con el calendario, ya sin chances de meterse entre los 12.

Dirigirán Alejandro Vizcaino, Ariel Di Marco y Mauro Guallan.

En el local no estarán -lesionados- Hernán Martínez y Mariano Carmona. Los dirigidos por Gustavo Candia, en tanto, irán completos.

En la primera rueda se impuso el azulgrana, por 79 a 39.

Barracas-Los Andes

Un partido entre rivales directos, Barracas y Los Andes se medirán en El Bosque, arbitraje de Alejandro Ramallo, Joaquín Irrazábal y⁩ Ludmila Munz⁩.

Ambos equipos llegan completos y con el antecedente de la victoria de los puntaltenses, en la primera rueda, por de 95 a 68.

Libre, Pellegrini.

Posiciones

1°) 9 de Julio (22-2), 46 puntos

2º) Pacífico (22-1), 45

3º) Velocidad (16-7), 39

3º) Altense (16-7), 39

5º) Comercial (15-8), 38

5º) Pellegrini (14-10), 38

7º) Argentino (14-9), 37

8º) Whitense (11-12), 34

9º) El Nacional (9-15), 33

9º) Los Andes (9-14), 32

11º) Barracas (8-15), 31

12º) Independiente (7-16), 30

12º) La Falda (6-18), 30

14º) Espora (3-20), 26

15º) Ateneo (3-21), 25 (*)

(*) Perdió los puntos ante 9 de Julio.