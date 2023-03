La respuesta de Chiquito Romero a Dibu Martínez

Uno lo valoró por su trayectoria y el otro devolvió la pared.

Luego de los contundentes elogios de Emiliano Martínez, el arquero de Boca, Sergio Romero, no dudó un segundo y, ante la consulta por cómo se lo había tomado, respondió con más halagos.

"Todos me dicen 'Dibu, Dibu'. Sí, pero Romero jugó 100 partidos y tiene 44 arcos en cero. Me falta todavía para tratar de ser el mejor de la historia. Yo no puedo decir que soy el mejor cuando me falta muchísimo. Quiero llegar a los 100 partidos. Superar a Chiquito", había comentado en su momento el arquero de la Selección.

Y continuó: "Todos hablan de la época del Goyco, del Pato, pero Chiquito hizo un gran trabajo en la Selección. Llegó a la final del Mundo, dos finales de Copa América. Tuvimos la mala suerte de perderlas, pero hizo un gran trabajo en la Selección".

Anoche, ni bien terminó el encuentro ante Defensa, donde fue figura y sostén del Xeneize, Romero aprovechó la oportunidad para responder.

“Nada qué voy a decir del Dibu, la verdad que hizo un gran trabajo en el tiempo que lleva en la Selección. Lograron una Copa América y el Mundial, y eso es admirable”, dijo Romero.

Y sumado a esto, Chiquito agregó: “Palabras de agradecimiento por lo que hizo por la Selección y por el país, no tengo más que decir. Lo conocí en Inglaterra, cuando jugamos en contra, y es un orgullo que sea el arquero de la Selección Argentina”.

Por otra parte, el "1" se retiró aplaudido por la hinchada al finalizar el partido y dejó en claro que cada día se va sintiendo mejor.