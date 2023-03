Coti de Gran Hermano: "Me parece injusto que vuelva Alfa"

Gran Hermano no deja de sorprender a sus fanáticos con los constantes cambios en el reality más popular del momento.

Si bien hubo un repechaje en el que el público pudo elegir qué participantes merecían volver a entrar a la casa, el éxito del formato conducido por Santiago del Moro no solo comenzó a ofrecer más premios para los concursantes, sino que permitió que ingrese un familiar de cada uno y conviva con ellos durante varios días.

Sin embargo, el último anuncio del programa sorprendió a más de uno: Alfa volverá a entrar a la casa.

El carismático personaje se hizo notar tanto dentro como fuera del reality y sus seguidores esperaban que pudiera regresar. Pero esta vez no hubo repechaje, ni votación, ni nada. Solo el anuncio de su vuelta. Algo que resultó un poco desconcertante para otros exparticipantes.

Una de las primeras en alzar la voz fue Coti Romero, otra de las jugadoras más fuertes que tuvo esta edición.

En el programa A la Barbarrosa, la joven dijo: “Me da un poco de molestia el hecho de saber que hay tantos participantes que si bien, quizás, no son lo mismo que Alfa, siento que el hecho de que lo metan solamente a él y no dejen de última decidir a la gente, me parece un poco injusto eso”.

De todas formas, si se lo piden, aceptaría volver a entrar a la casa para seguir con su perfil y molestar un poco a los chicos: “Yo entraría, me encantaría crear problemitas. Si es una noche, a pelear con todos”. ¿Cómo será la vuelta de Alfa? ¿Una visita o podrá jugar? ¿Volverán más participantes? (NA)