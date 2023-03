La sorpresiva renuncia de Víctor Hugo Morales a C5N

En las últimas horas se conoció la salida de Víctor Hugo Morales de C5N. Después de años de ser una figura destacada de esa señal de noticias, el periodista se alejó de la pantalla por diferencias con respecto a su participación en la programación del canal. Si bien expresó hoy en su programa de radio, que “el canal tiene derecho a tener su propia agenda”, él no estaba conforme con el ofrecimiento que le hicieron para este año.

Recordemos que Morales ocupaba la franja de lunes a viernes, de 19 a 20, pero para este año las autoridades querían reducir su presencia a un formato semanal, aunque en un horario destacado. El primer ofrecimiento fue que se hiciera cargo de un ciclo los domingos por la noche, pero el periodista no pudo aceptarlo por su trabajo como relator de fútbol. Después le propusieron que estuviera en diferentes momentos de la grilla, haciendo participaciones especiales. Tras varias rondas de negociaciones, terminaron acordando que su programa "La hora" de Víctor Hugo saliera solo los lunes. Pero a la luz de los hechos, ese ida y vuelta desgastó aun más la relación y terminó con la salida del periodista.

”Simplemente no estaba satisfecho con el ofrecimiento del canal, que reducía mucho mi participación”, expresó en su ciclo de AM 750 hoy respecto del abrupto final que tuvo su presencia en C5N, ya que esta semana no se lo vio en pantalla en su ciclo habitual.

Por otro lado, respecto de las versiones que aseguraban que el periodista se había alejado porque la señal le debía varios meses de su salario, Víctor Hugo expresó: “No es cierto que el canal me adeude dinero”.

Lo que dijo Víctor Hugo sobre su salida

“No estoy más en C5N, ahí tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. Estuve 7 años y he trabajado tan gusto y tan libremente, que no puedo menos que expresarme con gratitud. (...) Hemos tenido algunos chisporroteos en la relación, pero yo soy un tipo muy libre en mi trabajo y peleo por esos márgenes de libertad. Y llegado este año, el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducían muchísimo mi participación del año pasado y justamente en el año de las elecciones. Yo no voy a especular con qué pudo haber motivado esto y lo voy a tomar en términos televisivos, cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión y no tienen la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido 7 años todos los días televisión y por consiguiente, no voy a mostrarme quejoso. Sí, quiero decir que no es real que haya una deuda, el canal no me debe ni un peso”. (La Nación)