Bonivardo se ilusiona: "Tengo muchas ganas de ganar", aseguró

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

Quinto puesto, a poco más de una fecha de diferencia y con cuatro programaciones por delante (más de cien puntos en juego). ¿Cómo no ilusionarse ante semejante panorama?

El podio obtenido el pasado viernes, más los buenos puntos conseguidos en la primera entrega, catapultan a Fernando Bonivardo a los primeros puestos del Playoff, disputadas las primeras dos de las seis finales.

Aunque en sus planes primitivos animar el mini certamen no aparecía entre las prioridades, el respetado piloto de nuestra ciudad tiene sobradas razones para ilusionarse con dar batalla. Y no solo por el aspecto numérico apuntalado.

“La verdad que sí, hoy te digo que me ilusiono. La de hoy (por el viernes) fue una noche complicada, con una serie muy brava, en la que tuve que correr contra todos autos de punta, pero pudimos terminar con buen tiempo y eso acomodó nos encaminó. Y para la semifinal, Lucho (Vallejos) cambió la puesta a punto y el auto fue un misil”, aseguró Bonivardo, 3º en la final ganada por Luciano Franchi.

“Yo solo me siento y manejo. Es increíble la capacidad que tiene Lucho para acomodar el auto a las circunstancias y hacerlo rendir. Eso te demuestra la calidad de gente que labura conmigo, no solo en el chasis sino también en motor”, agregó el bahiense, quien cosechó su segundo podio del certamen.

Una vez inmerso en el selecto grupo, amén de las intenciones particulares previas, todos querrán ir por la gloria. Y en este tipo de certámenes, donde el margen de error prácticamente no existe, la regularidad es crucial.

Y dicha asignatura, de momento, la está cumpliendo a la perfección Bonivardo, cuyo estreno en el derrape midgístico se produjo en el Invernal 2004. Naturalmente que este favorable contexto le permite mirar con buenos ojos el cierre del ciclo veraniego.

“Me sorprende lo que estoy logrando, no lo puedo creer. Poder pelear con pilotos de tanta experiencia, que han definido campeonatos, es mucho para mí. Yo más que haber estado adelante en una semi no me había pasado. Y ahora me encuentro en esta situación, sintiendo que podemos lograr grandes cosas. Siempre con los pies sobre la tierra, pero estoy ilusionado realmente”, contó.

--Sumando como lo estás haciendo vas bien encaminado…

--Es lo que venimos buscando, tratar de ser consistentes y redondear buenas semifinales que nos permitan estar ahí en las finales. Sé que está al caer la victoria, falta la cuotita de suerte siempre necesaria. Pero mientras tanto queremos estar ahí, dar pelea y seguir sumando puntos.

--¿Victoria o llegar con chances a la última?

--La victoria, sin dudas. Tengo muchas ganas de ganar. Es algo que sueñan todos los pilotos una vez que empiezan a correr. Iremos por ello en estas últimas fechas, ojalá se nos dé. Anhelo más eso que llegar a la última fecha con posibilidades de título.

No hace mucho, la temática Midget era capítulo cerrado en la vida de Bonivardo, actualmente 7º en el campeonato general; el mejor desde que despunta el vicio en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

Un fuerte accidente en 2015 lo marginó por completo de la actividad y, en aquel entonces, le puso punto final a su campaña deportiva. Años más tarde, sin buscarlo, se dio la oportunidad de volver. Y miren lo que le esperaba…

--Después de lo ocurrido en los últimos años, ¿imaginabas que podías experimentar todo esto?

--No, ni por casualidad. Después de bajarme por el accidente ese juré que no volvía más. Pero todos sabemos cómo es esto del Midget, y el cambio de decisión no me pasó solo a mí. Es algo más fuerte. Volver a correr y pelear un playoff es algo soñado. Ya estoy hecho con todo esto.

Playoff: 1) Luciano Franchi, 60.75; 2) Luciano Vallejos, 56.75; 3) Sebastián Burgos, 35.50; 4) Kevin Altamirano, 34.25; 5) Fernando Bonivardo, 31.25; 6) Esteban Mancini, 28.25; 7) Fernando Caputo, 26; 8) Ezequiel Roth, 22.50; 9) Emiliano Urretabiscaya, 21.50; 10) Gastón Pérez, 17.25; 11) Roy Altamirano, 16.50; 12) Nicolás Macazaga, 15.75; 13) Juan Cruz Rodríguez, 14.50; 14) Matías Oyola, 11.50; 15) Claudio Roth, 9.25; 16) Javier Rouaix, 7; 17) Leandro Campos, 6.25 y 18) Leonel Ramos, 2.50.