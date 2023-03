Bella Vista: robaron en una casa mientras una joven dormía

Delincuentes forzaron una puerta y robaron varios elementos de una vivienda del barrio Bella Vista mientras una joven dormía en la planta alta del inmueble.

El hecho se produjo en las últimas horas, en un domicilio situado en Haití al 800.

"Mi mamá salió y yo estaba dumiendo en la planta alta. No escuché ruidos, y cuando me despierto y bajo, me encuentro con que habían roto la puerta y se llevaron varias cosas. Faltaba el televisor, un ventilador, camperas y mi mochila con documentación", dijo Rocío Cataldo, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

"En otras ocasiones habían entrado por la ventana, entonces pusimos rejas, pero ahora rompieron las puertas. En el último tiempo han pasado varios robos. La semana pasada le robaron a una vecina de la otra cuadra y a otra mujer le sacaron las ruedas del auto", agregó.

También consideró que afortunadamente los delincuentes tomaron "las cosas que estaban más a mano" y no recorrieron otras dependencias de la casa.

De la misma forma, sostuvo que seguramente los sujetos observaron que las persianas estaban bajas y consideraron que no había moradores en el interior.

"Cámaras no hay en la zona y los vecinos no vieron nada raro. Esto genera bronca, inseguridad y miedo, porque una no sabe lo que puede llegar a volver a pasar', dijo la chica.

También explicó que ante esta situación, los vecinos organizarán "un grupo entre nosotros para avisarnos si vemos algo raro. No podemos hacer mucho más".

Rocío solicitó ayuda para recuperar la documentación a su nombre. Quien pueda aportar información debe comunicarse al 2916415203.