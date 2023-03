¿Habrá sido un punto de inflexión o pesó la ausencia de Ana Liz Carcas en Estrella? La respuesta la tendremos más adelante, pero por lo pronto ayer El Nacional le ganó al auriazul como visitante por la 14° fecha del torneo local femenino de básquetbol.

Significó la segunda caída en la temporada del equipo conducido por Luciano Deminicis, quien volvió a jugar sin la base titular por problemas familiares.

El juego comenzó parejo, pero se fue inclinando para el lado celeste a partir del 2C y se quebró en el 3C, cuando un parcial de 11-0 le dio ventaja de 20 a la visita: 30-50.

El local no mostró reacción y El Nacional buscó constantemente ampliar la brecha, siempre de la mano de su estelar conductora Victoria Pérez: 26 puntos (11-15 en cancha), más 8 rebotes y 4 asistencias.

También fue bueno lo realizado en la visita por Aldana Chcair (16 tantos y 12 recobres), Paloma Vecchi (15) y Paulina Lazar (13). Al tiempo que Guillermina Rial volvió a ser la máxima anotadora de Estrella, con 15.

El 81 a 48 final fue exagerado en el marco del actual torneo, pero justo por lo mostrado anoche en el Luis Álvarez por ambos equipos.

Además, Estudiantes aprovechó la visita a Los Andes (el único equipo que no ganó en el certamen) y volvió a la victoria, al triunfar por 132 a 23.

Ocho jugadoras albas llegaron al doble digito de puntos: Juliana Brossard (24), Josefina Brossard (15), la debutante Victoria Hollman y Seibel (13), Josefina Rodríguez (12) y Trellini, Ruiz y Kovach (todas con 10). En el local sobresalió la tarea de Estefanía Cabrera (14).

Mientras que en Ingeniero White, Sportivo Bahiense le ganó a Comercial por 50 a 42.

El tricolor repartió gran parte de su goleo en tres jugadoras: Rosario Albarracín, Agustina Kenny, Camila Irigoyen (14 rebotes), todas con 11 puntos. Al tiempo que Agustina Tévez también anotó 11 unidades para el local.

Por último, Pacífico superó a Olimpo en el Norberto Tomás por 71 a 33.

En el verde hubo 17 puntos de Juliana Salvarezza y 14, más 10 tableros, de Marianella Leal. Ailín Téllez, con 16 unidades, emergió en el dueño de casa.

Fecha libre tuvo 9 de Julio

Posiciones

1) Estrella, 24 puntos (récord 11-2)

2) El Nacional, 23 (10-3)

3) Estudiantes, 22 (9-4)

4) 9 de Julio, 21 (9-3)

5) Pacífico, 20 (8-4)

6) Sportivo, 17 (5-7)

7) Comercial, 15 (3-9)

8) Olimpo, 13 (1-11)

9) Los Andes, 13 (0-13)

Lo que falta

15º fecha (12 de marzo): Comercial-Los Andes, Sportivo-Olimpo, Pacífico-9 de Julio y El Nacional-Estudiantes. Libre: Estrella.

16º fecha (19 de marzo): Los Andes-El Nacional, Olimpo-Comercial, Estrella-Pacífico y 9 de Julio-Sportivo. Libre: Estudiantes.

17º fecha (26 de marzo):Olimpo- Los Andes, Comercial-9 de Julio, Sportivo-Estrella y Pacífico-Estudiantes. Libre: El Nacional.

18º fecha (2 de abril): 9 de Julio-Olimpo, El Nacional-Pacífico, Estudiantes-Sportivo y Estrella-Comercial. Libre: Los Andes.

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, están previsto disputarse los días 9, 16 y 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.