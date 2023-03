Messi se refirió a su relación con Mbappé: "Es lindo compartir equipo"

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino campeón del mundo, valoró hoy la posibilidad de "compartir equipo" con Kylian Mbappé y deseó poder "hacer grandes cosas" en París Saint Germain.



En una entrevista con el canal oficial del club, el flamante ganador del premio "The Best" fue consultado por la final del Mundial de Qatar 2022 y se refirió a su relación con la estrella francesa.



"Fue una final de infarto y una locura como se dio el partido. Kylian fue protagonista de tres goles y no pudo ser campeón pero él ya la ganó y sabe lo que es ser campeón del mundo. Es lindo poder compartir el mismo equipo y ojalá podamos hacer grandes cosas acá en París", expresó Messi.



Messi remarcó que ganar la Copa del Mundo "fue algo impresionante" y "difícil de explicar porque fue un sueño" que tenía desde chico.



"Es un momento que va a quedar marcado por el resto de mi vida y de todos los argentinos", aseguró el rosarino, de 35 años, que el fin de semana marcó el gol 799 de su carrera profesional.



De cara a la revancha contra Bayern Múnich, en Alemania, por un lugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, Messi admitió que el equipo no estaba "en la mejor forma" pero en las últimas victorias hubo una "mejora".



"Estamos bien y vamos a tratar de revertir la serie contra Bayern porque es el objetivo de todos", deseó.



"Creo que llegamos bien y estamos capacitados para revertir la situación. Es una ilusión muy grande seguir nuestro camino en la 'Champions'", destacó.



Messi viajó hoy junto al plantel de PSG hacia Múnich para evitar una eventual complicación por el paro nacional que se anunció para mañana en Francia.



El partido de vuelta contra Bayern Múnich se jugará el miércoles a las 17.00 en el estadio Allianz Arena y en la ida el equipo alemán se impuso por 1-0. (Télam)