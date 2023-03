Obligan a las empresas locales de colectivos a contratar choferes mujeres

"Estoy súper contenta, después de tantos años, de ir de amparo en amparo, lograr esto es un montón".

La frase de emoción y tranquilidad corresponde a María Cecilia Bravo, al conocer la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de dar lugar al recurso de apelación que habían presentado los defensores oficiales Julieta Lazarte y Pablo Radivoy en el marco de la causa que la mujer había iniciado años atrás para poder ser contratada como chofer de transporte público en alguna de las empresas que trabajan en Bahía Blanca.

La Cámara hizo lugar luego de que el planteo de Lazarte y Radivoy fuera rechazado en primera instancia por el juez Pablo Federico Bostal.

"Cualquier persona, sin distinción de sexo, puede tener un trabajo digno sin bajar los brazos. Tengo colegas mujeres en línea urbana en toda la Argentina, incluso acá no muy lejos, en Punta Alta tomaron, también en Buenos Aires, Olavarría, Salta, Jujuy y Neuquén hay choferes mujeres en todo lados y Bahía Blanca siempre puso un freno a todo esto", le dijo Bravo a La Nueva..

Bravo había demandado a las empresas Bahía Transporte Sapem y San Gabriel por no haberla contratado a pesar de haberse abierto los cupos para sumar nuevos trabajadores.

"Actualmente soy chofer de una empresa de larga distancia, pero no significa que no quiera seguir luchando por el transporte urbano, no solamente por mi sino por todas las mujeres que vienen y que pueden lograr esto", sostuvo.

Y agregó: "Se comprobó que siguen tomando choferes varones, aún teniendo la sentencia a mi favor, se hizo caso omiso a la ley y ni siquiera fui convocada en ninguna de las tres empresas. La Cámara de Mar del Plata vuelve a fallar a mi favor, tras presentar las pruebas. Quedan unos días para que apelen, aunque creemos que no lo harán porque ya son cuatro jueces los que dicen lo mismo. Es una alegría enorme lo logrado con un trabajito de hormiga por todas las mujeres".

Los jueces Diego Fernando Ucin, Elio Horacio Riccitelli y Roberto Daniel Mora ordenaron “acelerar la incorporación en condiciones de igualdad de la mujer como conductora de unidades de transporte fijando como meta a obtener y luego mantener en el plazo de los próximos cinco 5 años contados desde que quede firme la presente, una planta de choferes de cada una de ellas, en la cual, como piso, el 25% de las vacantes sean asignadas a mujeres que posean licencia de conducir habilitante y reúnan las demás condiciones reglamentarias para ello”.