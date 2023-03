Juncos: "Lo de Agustín fue una locura, no sabemos cómo lo hace"

Los elogios no alcanzan. Nadie deja de asombrarse por la actuación de ayer del argentino Agustín Canapino en el circuito semipermanente de San Petersburgo, donde se inició el campeonato 2023 de la IndyCar, la categoría estadounidense más prestigiosa.

Indudablemente hablamos de un talento nato. De otra forma no puede explicar cómo, en su primera experiencia, el arrecifeño logró completar el total de vueltas en el 12º puesto, siendo el mejor debutante y sumando puntos.

Ni el propio Ricardo Juncos, titular del Juncos Hollinger Racing, puede salir de su asombro por la labor de Agustín, su gran apuesta para dicha temporada, junto al británico Callum Ilott, también de notable tarea al arribar en el 5º puesto.

"Lo de Agustín es una locura, no sabemos cómo lo hace. No deja de sorprendernos. Callum (Ilott) también hizo un trabajo excepcional, demostrando que tiene calidad de Fórmula 1. Entre ellos se llevan muy bien y eso me deja muy contento. Pasar a dos autos fue muy desafiante y tener semejante arranque de temporada es algo soñado", resumió Juncos.

"Era un desafío muy importante intentar terminar lo mejor posible con Agustín, pero nunca me imaginé que iba a hacerlo tan bien; finalizando la carrera, en la vuelta del líder y haciendo tiempos de punta. En los últimos giros incluso llegó a hacer más rápido que varios punteros", agregó.

Sin errores, sorteando obstáculos y con un excelente rendimiento de principio a fin. Así transcurrió la sorprendente labor del múltiple campeón argentino en las estrechas calles de San Petersburgo, donde se impuso el sueco Marcus Ericsson.

En una competencia marcada por los accidentes, Canapino finalizó, como apuntaba Juncos, en la vuelta de los líderes y en el 12º puesto, que le valió 18 puntos para el campeonato.

"Fue muy especial y emocionante. Sobre todo cuando terminó la carrera, por todo lo que significó venir, lo que tuve que afrontar, el sacrificio realizado, el riesgo asumido y todo lo que está pasando. Terminar la primera carrera 12º, en la vuelta del líder y con buenos tiempos fue increíble", expresó el argentino.

"Hasta me animé a pelearles de igual a igual a (Scott) Dixon y a (Josef) Newgarden, siendo, en un momento, el más rápido de la pista. Jamás hubiese imaginado algo así. Terminé acalambrado, me duele todo, pero sin dudas que todo el esfuerzo y el sacrificio hecho en estos meses realmente valió la pena", cerró Canapino.