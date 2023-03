El Centro de Veteranos de Malvinas, postergado

Es conocido el penoso camino que han transitado los veteranos de Malvinas, desde el mismo momento de su regreso de las Islas, en junio de 1982, en un injusto e inmerecido proceso de “desmalvinización” que eligió ocultarlos como si fuesen culpables de lo que había ocurrido.

Llegó muchos años revertir esa mirada y que se comenzara a valorar, reconocer y atender a estos hombres y mujeres que fueron parte de una guerra que todavía hoy cuesta entender y que terminó de la peor manera más allá del justo del reclamo de soberanía.

Bahía Blanca es una ciudad muy ligada a este conflicto ya que muchos de estos veteranos nacieron y viven en este lugar. Se los puede cruzar cada día en las calles y son partícipes de todos los actos realizados en su nombre.

Por eso no deja de ser penoso que no puedan terminar de construir la sede propia para el Centro de Veteranos, que cuenta con 110 ex combatientes, obra iniciada en La Falda y Cuyo –en un terreno cedido en comodato por el municipio-- y paralizada hace cinco años por falta de recursos.

Lo que se ha hecho hasta ahora fue realizado con aportes de los ex combatientes, dinero de sus bolsillos, lo cual ha sido un gran esfuerzo que ya no pueden sostener.

Guillermo De la Fuente, fundador y presidente de la agrupación, manifiesta su dolor además porque en 2022, al cumplirse 40 años de la guerra, hubo promesas y compromisos de colaborar con la obra, pero una vez más parece que fueron palabras de ocasión.

El Centro funciona hoy en un local alquilado y para los veteranos es muy útil, ya que allí se brinda atención médica, psicológica y psiquiatra además de resolver cuestiones administrativas.

Para completar la obra se necesitan 80 mil dólares. Sin dudas es una situación que hay que atender, una respuesta que hay que dar a quienes pusieron y ponen el cuerpo y el corazón por una causa que es de todos