El torneo femenino de básquetbol de primera división entra en su recta final con la disputa hoy de la 14° fecha.

En los cuatro casos, la bola irá al aire a las 20.

El duelo saliente lo protagonizarán Estrella y El Nacional en el Luis Álvarez. Se trata de la rivalidad más fuerte de los últimos años en la categoría.

Además, Estudiantes tiene una buena oportunidad para arrimarse a la punta al visitar al colista Los Andes, en Punta Alta.

Mientras que Puerto Comercial y Sportivo animarán un atractivo cotejo en Ingeniero White.

Por último, en el Norberto Tomás se medirán Olimpo y Pacífico.

Fecha libre tendrá 9 de Julio.

Posiciones

1) Estrella, 23 puntos (récord 11-1)

2) 9 de Julio, 21 (9-3)

2) El Nacional, 21 (9-3)

4) Estudiantes, 20 (8-4)

5) Pacífico, 18 (7-4)

6) Sportivo, 15 (4-7)

7) Comercial, 14 (3-8)

8) Olimpo, 12 (1-10)

9) Los Andes, 12 (0-12)

Lo que falta

15º fecha (12 de marzo): Comercial-Los Andes, Sportivo-Olimpo, Pacífico-9 de Julio y El Nacional-Estudiantes. Libre: Estrella.

16º fecha (19 de marzo): Los Andes-El Nacional, Olimpo-Comercial, Estrella-Pacífico y 9 de Julio-Sportivo. Libre: Estudiantes.

17º fecha (26 de marzo):Olimpo- Los Andes, Comercial-9 de Julio, Sportivo-Estrella y Pacífico-Estudiantes. Libre: El Nacional.

18º fecha (2 de abril): 9 de Julio-Olimpo, El Nacional-Pacífico, Estudiantes-Sportivo y Estrella-Comercial. Libre: Los Andes.

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, están previsto disputarse los días 9, 16 y 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.