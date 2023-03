A 10 años de su muerte, miles de venezolanos rindieron homenaje a Hugo Chávez

Miles de venezolanos se movilizaron este domingo por la zona centro y oeste de la ciudad de Caracas para rendir homenaje al ex presidente Hugo Chávez en el décimo aniversario de su fallecimiento.

Las movilizaciones se desarrollaron en las inmediaciones del Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del líder histórico de la Revolución Bolivariana.

El Jefe de Gobierno del Distrito Capital (Caracas), Nahum Fernández, señaló sobre la concentración que acuden a "ratificar" el "compromiso con el futuro", además de que "no podrán con este pueblo" porque "seguiremos luchando".

"Es un día para la reflexión en el proyecto político, un día para pensar en lo que estamos haciendo y en lo que hemos hecho durante estos 10 años", señaló Fernández.

Más temprano, en el propio Cuartel de la Montaña se efectuó un acto solemne liderado por el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, ceremonia que contó también con la asistencia de representantes políticos y sociales de Latinoamérica.

"No hay forma de hablar de ti en pasado Comandante (Chávez). No existe el pretérito al lado de tu nombre, has estado en cada minuto de la resistencia heroica", expresó Menéndez en su discurso.

En la actividad intervino también el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien señaló que Chávez fue "aquel soldado que rescató a su patria de las manos que siempre la habían dominado y explotado".

"Aquel hombre que soñó y luchó por construir la Patria Grande, aquel revolucionario que se convirtió en leyenda, aquel amigo, aquel hermano", dijo Correa sobre el legado del fallecido ex mandatario venezolano.

Los presidentes de Bolivia y Nicaragua, Luis Arce y Daniel Ortega, respectivamente, arribaron este domingo a Venezuela para participar en los homenajes.

En declaraciones a los medios desde el aeropuerto internacional de Maiquetía (centro-norte), Arce manifestó su satisfacción por poder estar en los actos conmemorativos y destacó el legado del ex mandatario venezolano.

"La patria grande es uno de sus legados, la integración y en fin tantas cosas que ha planteado en su momento como el Banco del Sur", expresó Arce sobre la figura de Chávez.

Por su parte, Ortega señaló que pisar suelo venezolano "es sentir la presencia, la energía, la fuerza de Bolívar y del comandante Chávez que siguen estando presente en la batalla que estamos librando".

Ortega también expresó su repudio a las sanciones unilaterales y las medidas de bloqueo que aplica el Gobierno de Estados Unidos contra algunos países latinoamericanos.

"Son agresiones de todo tipo que violan los derechos humanos, violan las cartas de los organismos internacionales porque el imperialismo no respeta y trata de imponer su hegemonía", dijo Ortega al respecto. (NA)