Patrimonio y cartelería: una acción vecinal revirtió una intervención agresiva e inadecuada

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Tetuán es un distrito de Madrid que aglutina a seis barrios. A principios de este mes la firma Factory Colchón alquiló un local en una esquina estratégica del lugar, número 300 de la calle Bravo Murillo, para instalar una de sus sucursales. El edificio en cuestión data de 1925 y está resuelto en estilo neomudéjar, con sus plantas altas de atractivo color naranja y su planta baja revestida con piedra gris.

En pocos días el lugar cambió de aspecto y el gris jaspeado original desapareció detrás de una pantalla comercial, “verde y naranja fosforito”. El inmueble intervenido estaba catalogado como bien patrimonial del distrito, por lo cual está protegido por ley y alterar su imagen incumple con la ordenanza que regula la publicidad exterior que se puede colocar.

Comenzaron entonces las críticas a esa intervención y varios colectivos vecinales presentaron una queja formal al Ayuntamiento. Tomada debida nota del reclamo, la inspección comunal obligó a la empresa a devolver a las paredes su color original, tarea que se puso en marcha de inmediato para así tener la correspondiente habilitación.

Los vecinos aprovecharon la situación para alertar sobre otras intervenciones similares, a las que consideran agresivas, pero hechas en edificios que no están catalogados, es decir que la normativa no los alcanza. Por eso reclaman coherencia para preservar la estética urbana de la ciudad. En concreto, plantean aplicar con igual firmeza en esos inmuebles el artículo que especifica que las acciones publicitarias deben estar integradas en el “ambiente urbano, armonizadas con el entorno y no interferir en el bien”.

Una vuelta por estas tierras

Sería interesante que estos colectivos vecinales que logran revertir intervenciones poco decorosas se dieran una vuelta por Bahía Blanca. Encontrarán decenas de “edificios protegidos” y otros no inventariados pero destacados, que han sido avasallados con cartelería, con pinturas estridentes, publicidades y todo lo que a su ocasional ocupante se le ocurre colocar.

Inmueble de Chiclana y Fitz Roy, inventariado como bien patrimonial arquitectónico

Es importante, claro, que el reclamo genere una respuesta municipal, que intervenga en el asunto, que se explique a los comerciantes las limitaciones que tiene y que toda intervención debiera ser respetuosa y no afectar el paisaje urbano que merecen disfrutar todos los ciudadanos.

Avenida Colón y Brown, inmueble de valor patrimonial.