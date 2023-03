Ex ruta 3: un camino que no resiste más parches

Los especialistas saben que el bacheado superficial de una calle es un parche provisorio, precario, de vida efímera. Una lluvia y un poco de tránsito pesado, por ejemplo, son suficientes para que en pocas semanas el bache vuelva a aparecer.

Por eso no puede sorprender que el “bacheado superficial” realizado en enero último en la ex Ruta 3 no diera resultados, como tampoco ninguna de las intervenciones similares realizadas en los últimos años.

La ruta está en la órbita de Vialidad Provincial y se la sigue mencionando como la ex Ruta 3 o la Ruta vieja, lo cual da una idea de una suerte de estar fuera de uso, considerando que hace 40 años se habilitó el otro acceso a nuestra ciudad por la Ruta Nacional 3.

A esta altura es claro que continuar realizando bacheos es un trabajo sin sentido, ya que incluso hay baches donde falta una base adecuada. La forma de reparar la ruta es con un trabajo integral desde una adecuada base hasta un encarpetamiento asfáltico.

Se trata del tramo de 32 kilómetros, entre la rotonda de la ruta provincial 51, pasando por la Aeroestación Comandante Espora hasta unirse con la ruta nacional 3.

Es un camino que de ninguna manera ha perdido importancia ni utilidad, sino que, por el contrario, es un aliviador de la RN 3, durante todo el año y en especial en la época de verano.

Porque además es un camino que se transita por varios motivos, con lo cual se la debe considerar en toda su dimensión, incluso es un camino de acceso a los nuevos parques eólicos, grupos de molinos que exigieron una inversión de cientos de millones de dólares.

Entidades, legisladores y funcionarios deben sumar su gestión para que la obra sea considerada prioritaria. Que deje de ser la ruta vieja y sea considerada con la importancia que tiene para el movimiento vehicular de toda la región.