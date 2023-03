La Banda del Palo Santo y la buena energía: Lisandro Martínez y una intimidad de Qatar 2022

El defensor argentino del Manchester United, Lisandro Martínez, dijo hoy que el fútbol es "un estilo de vida" para él aunque reconoció que trata de encontrar "un equilibrio" cuando no está en una cancha.

"Para mí es un estilo de vida, tratar de encontrar el equilibrio que es muy importante en el fútbol. Pasamos por miles de emociones, vivimos a mil y cuando uno está en casa o en el club, hay que tratar de encontrar ese equilibrio energético", explicó el futbolista nacional en una nota con TyC Sports.

Además, Martínez contó sobre el uso de un palo santo en la concentración de Qatar y dijo: "Fuimos a una universidad donde va mucha gente, y vos no sabes con qué energía se encontraba todo eso. Capaz que había energías que inconscientemente nos contaminaban".

"Cuando llegamos a Qatar, no sé si por el aire acondicionado o qué, primero caí yo. Estuve tres o cuatro días en cama, con fiebre, dolor de garganta, no podía hablar. Y lo llamé a Marito (Di Stéfano, el utilero) y le dije: 'Traeme palo santo, sahumerio'. El Cuti me cargaba mucho...", recordó.

Lisandro Martínez dio opciones y sobre todo recambio en el proceso de Lionel Scaloni, cuando Cristian Romero padeció algunas lesiones, y su alto nivel en el seleccionado y en el Ajax de Países Bajos lo depositaron en la actualidad en Manchester United, el club más poderoso de Inglaterra, donde es compañero del juvenil Alejandro Garnacho.

“Garnacho es un excelente chico. Es un chico con mucha personalidad, tiene 18 años, está comenzando en un equipo muy grande, con mucha presión y hay que tener personalidad", describió.

"Eso es lo que me gusta de él. Juega de titular o entra 15 minutos y da lo mejor de él. Además tiene gol, no respeta, es picante para jugar. Viene muy bien, dando buenos pasos, está todo el tiempo, continuamente, aprendiendo. Eso es lo bueno. Olvidate, está acá conmigo: el único camino es ir conmigo ahí, a Argentina", avisó.