"Las tratativas para la vuelta del Turismo Nacional están bastante avanzadas"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

(Nota publicada en la edición impresa)

Atrás quedaron días turbulentos y de incertidumbre. El presente se muestra auspicioso y con grandes compromisos deportivos en agenda.

Por cierto, las próximas horas pueden resultar cruciales para la concreción del acontecimiento deportivo estelar para la afición fierrera bahiense; una de las manifestaciones mecánicas más importantes del país.

La presencia del Turismo Nacional en el Autódromo Ezequiel Crisol es prácticamente un clásico para la ciudad. Y hacia allí apuntan los cañones de los directivos del circuito, con Walter Pastor nuevamente al mando del timón.

“Las tratativas están bastante avanzadas. El viernes (por ayer) llega la CDA (Comisión Deportiva de Automovilismo) a inspeccionar el autódromo y revisar las instalaciones completas para poder cerrar el acuerdo. Si todo está en condiciones y logramos ponernos de acuerdo en los números, lo concretaríamos en estos días. Sería para el fin de semana del aniversario de la ciudad (NdR: 7, 8 y 9 de abril), por lo que lo haría por demás especial”, nos cuenta Pastor.

El tiempo apremia, por lo que los trabajos no cesan.Entre las prioridades deportivas (a nivel nacional, también hay conversaciones avanzadas con el Turismo Pista) se encuentran las Categorías Zonales y el inicio del campeonato 2023, previsto para el próximo fin de semana.

Pero todo marcha sobre rieles y con entusiasmo.

Y en buena hora, ya que, hasta hace unas semanas, con Pastor alejado de la administración, la temática autódromo era un cúmulo de preguntas sin respuestas.

La nueva calle que une la técnica con el sector de boxes

“Me alejé por un poco cansancio, situaciones personales y algunas cosas internas que sucedieron que ya quedaron atrás y no vale la pena reflotar. Nada de otro mundo, tuvo rápida solución y, por pedido de las categorías y gente allegada al autódromo, estamos de vuelta en la función para seguir empujando por el automovilismo”, contó Pastor sobre su abrupta renuncia e inmediata reincoporación al proyecto.

“Me dio mucha lástima cuando el Autódromo se cerró, no pensé que se iba a llegar a tanto. Se habían dejado a un lado las actividades y esa fue una de las razones que me motivó a volver. Me daba pena ver todo tan parado, después de semejante sacrificio hecho en el último tiempo. Costó mucho levantarlo y mantenerlo”, agregó.

“Trabajamos en conjunto con los presidentes de las categorías y organizadores, como lo hicimos el año pasado de tan buena forma. Creemos que no vamos a tener problema con la cantidad de carreras (NdR: este año habrá 7 categorías zonales en pista). Esa gente trabaja muy bien, entiende cómo es la dinámica”, explicó Pastor.

—Contemplando eso, ¿cómo planifican el fin de semana de actividades?

—La idea es descomprimir un poco de acción el domingo y pasarla al sábado. Así lo hicimos el año pasado y funcionó muy bien, terminando una hora y media antes de lo que ocurría habitualmente. Ahora, con una nueva categoría (NdR: Gran Turismo Promocional), más que nunca habrá que ajustar en ese sentido y aprovechar el sábado.

"Está todo bien encaminado. Se avanzó en obras, construyendo una calle de salida desde el galpón de la técnica, para así evitar el embudo de autos y facilitar la tarea de técnicos y mecánicos. La semana entrante terminaremos con las tareas de pintura, tanto en boxes como en pista, se emprolijarán sectores del circuito e inauguraremos un nuevo sector de acreditación, en la misma torre del comisario deportivo y la prensa, para que de esa forma el piloto tenga todo más accesible y logre más agilidad en cuanto a tareas administrativas", recalcó.

Pastor (izquierda) junto a Rubén Anselmo, inspector de la CDA.

¿Cambia o no cambia?

Mucho se habló en los últimos de meses sobre posibles cambios en la fisonomía del remozado circuito de 3,000 metros de extensión, inaugurado allá en febrero de 2020.

Puntualmente, las propias autoridades manifestaron la intención de modificar la primera curva del trazado, volviendo a la concepción original del viejo y recordado Ezequiel Crisol; es decir, trazar un curvón rápido en lugar de la horquilla.

“Teníamos el presupuesto y el diagrama confirmado, pero cuando me fui quedó todo 'Stand by'. Pero la idea es tratar de reformarla de forma tal que quede idéntica a cómo la conocimos en el pasado, transformándola en un curvón rápido”, admitió Pastor.

“El espacio está para hacerlo, no se movería de lugar, solo se ensanchará la curva sin extender la recta principal. Sí dependemos de lo que nos diga la CDA cuando haga la inspección. De nuestra parte ya hicimos los dibujos y diagramas con las empresas para poder llevarlo a cabo, pero necesitamos el visto bueno de ellos. Pero somos optimistas”, cerró.