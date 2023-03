Coronel Pringles: buscan dar con una persona desaparecida

En las últimas horas se llevaron adelante varios rastrillajes en Coronel Pringles, para dar con el paradero de Leonardo Ventura, quien tiene pedido de búsqueda emitido desde la Jefatura Policial Comunal

Apoyados por el equipo K9 canino, se llevaron a cabo rastrillajes en busca de Ventura, quien desapareció en los últimos días.

Si bien el pedido emitido desde Jefatura Policial es de búsqueda, se supo que esta persona habría sido notificado de una citación judicial por una causa de abuso de una menor ocurrido hace seis años.

Los rastrillajes se llevaban a cabo en inmediaciones de Boulevard Uruguay y 68, uno de los últimos lugares donde se lo vio transitar, de acuerdo a las cámaras de seguridad.

En tanto, la hermana de la persona desaparecida, María de los Ángeles Rojas, dio detalles del por qué de esta búsqueda, en declaraciones radiales.

De acuerdo a sus dichos, su hermano recibió la citación judicial para presentarse en Bahía Blanca, ante su denuncia por un delito contra la integridad sexual de una menor.

Rojas detalló: “Por una hermana mía me enteré que le había llegado una citación y que debía presentarse en tribunales de Bahía Blanca. Parece que se asustó y se fue”.

La madre de la pequeña víctima del abuso dijo: "Cuando tenía siete años, quiso abusar de ella, que viene llorando y me cuenta. Quedó ahí, pasaron unos años, y uno no hizo la denuncia en ese momento para no perjudicar al otro, sin darme cuenta que estaba perjudicando a mi hija”.

“Hoy mi hija está pasando por una situación no muy linda. Hice la denuncia y fue a Cámara Gesell, para dar su testimonio. Uno a veces calla para que no tengan problemas los demás, pero nadie se preguntó cómo pasó todo este tiempo mi hija”.