"Me obligaron a fingir tener sexo frente a Beckham, Keane y Giggs"

El ex futbolista Daniel Nardiello, a más de 20 años y a cinco de haber colgado los botines, se animó a contar la horrible e incómoda situación que le hicieron vivir cuando fue "bautizado" en Manchester United cuando fue ascendido al primer equipo.

El ex delantero se abrió en diálogo con el podcast 'Under the Cosh' y reveló que cuando subió de la Reserva de los Diablos Rojos tuvo que protagonizar una escena en la que simulaba tener relaciones sexuales en una mesa frente a todas las estrellas del plantel de ese entonces.

"Mi iniciación en el Manchester fue tener que hacer el amor con una mujer imaginaria sobre en la mesa. Algunos de nosotros tuvimos que hacer eso. Tenías que describir a la chica. Fue horrible", contó Nardiello.

Además detalló: "Ryan Giggs y David May eran los líderes, pero pude ver a Keane y Beckham dándolo todo y piensas, 'Oh, Dios mío, tengo que hacer el amor con una chica delante de todos estos tipos'".

El delantero relató que mientras el tenía que estar en la postura conocida como el misionero y todos se reían de él, le hacían preguntar sobre el aspecto de la chica y la situación imaginaria. "¿Es rubia? ¿Es morena? ¿Es tetona? ¿Cómo lo haces? ¿Qué le dices?... me comentaban. Yo me puso rojo. Fue horrible", sentenció.