Anunciaron la segunda temporada de "División Palermo"

A mediados de febrero Netflix estrenó una de las mejores series de comedia de su catálogo: "División Palermo". Creada por Santiago Korovsky, está centrada en una fuerza que se creó para asistir a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y que ayudó en tareas menores con los civiles.

Las historias de este grupo de personajes calaron tanto en la audiencia que en menos de un mes el gigante del streaming confirmó la continuación de la serie, a través de un video en sus redes sociales.

Repleta de situaciones divertidas y con un humor que sabe jugar con el límite de la corrección política, "División Palermo" fue una grata sorpresa de Netflix.

Las fuerzas de seguridad necesitan limpiar su imagen y crear una división especial inclusiva, para hacerle la vida más amena al vecino pero principalmente, como una estrategia de marketing para ganar algunos puntos con sus superiores y sanear malas acciones pasadas. De esto se trata la historia.

Santiago Korovsky en "División Palermo".

Críticas de División Palermo, temporada 1

“Es por momentos muy graciosa. Korovsky y el equipo de guionistas que lo acompaña resuelven con ingenio el complicado escenario que usan para hacer humor y, a la vez, aportan muy inteligentes ideas”, mencionó Diego Lerer de Micropsia Cine.

Por su parte, Martín Fernández del diario La Nación no se quedó atrás, expresando: “División Palermo se anima a hacer reír a partir de temas muy delicados. No es humor negro, porque no prioriza el gag desde la burla gratuita, sino que esta comedia reflexiona a través de situaciones que interpelan al espectador”.

En el ámbito internacional, Joel Keller del medio estadounidense Decider dijo lo suyo: “Tiene el potencial de ser bastante divertida, pero parece estar adentrándose en un terreno peligroso, tratando de combinar comedia alocada con crimen violento”.

La serie de comedia "División Palermo" se estrenó en Netflix el viernes 17 de febrero.

La serie cuenta con una puntuación de 6,8 sobre 10 en la plataforma española FilmAffinity, con base en más de 400 votos. (Infobae)