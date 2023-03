"Cuti" Romero habló de Messi, los penales y porqué le gritó a Mbappé

A poco más de dos meses del título, continúan apareciendo historias inéditas del Mundial de Qatar contada por los propios jugadores.

Esta vez, de la mano de Cristian Romero, quien reveló detalles de la intimidad del plantel y contó cómo lo vive después de haber ganado la Copa.

"Ser campeón del mundo es lo más importante que me pasó como futbolista, pero en este último tiempo me relajé un poquito. Lo dejé un poco de lado porque sino los compañeros (del Tottenham) se enojan un poquito", comentó el Cuti entre risas.

Y agregó: "El Mundial no tiene comparación, es lo más importante. Más como lo sentimos nosotros los argentinos. Soy joven, me quedan muchísimos años en la Selección, si Dios quiere, y siempre que haya un competición voy a querer ganarla. Seguramente para los próximos años voy a estar más tranquilo, sin esa presión por haberlo conseguido todo".

Además, el zaguero le hizo frente a las acusaciones de Rodrigo de Paul sobre una cábala que tenía con Lisandro Martínez y Nahuel Molina.

"No es nada del otro mundo, pero yo salía al pasillo y había un humo... Eso te voy a decir, nada más", sostuvo el mediocampista días atrás.

Pero el defensa recogió el guante y explicó que se trataba de un proceso para "cambiar energías".

"Con Licha (Martínez) compartimos siempre la pieza y el Moli (Molina) siempre estaba con nosotros. A Licha le digo el santo porque es muy creyente y, después de la derrota con Arabia, yo estaba mal y me decía ‘tenés que cambiar la energía’. Trajo un millón de palo santo y empezó a prender y pasar por todos lados. Un humo por todos lados. Por eso quedó esa anécdota", confesó.

Por otra parte, Romero reveló que, en la final con Francia, no pudo ver la tanda de penales.

"Me parece que el único penal que vi fue el de Leo (Messi), porque sabía que no fallaba, y después estaba arrodillado en el piso. Paulo (Dybala) me levantaba a cada rato y yo no quería mirar. Estaba rezando, pidiéndole a Dios que se nos dé y no pude ver toda la definición. Fue la primera vez porque siempre los veo, no tengo problema, pero en ese momento no podía", reconoció.

"Cuando iba a atajar el Dibu, tampoco miraba. Cuando sentí a toda la gente, porque prácticamente éramos todos argentinos, me di cuenta que lo había atajado. Me levanté y él, festejando, bailando. Está loco", agregó.

En cuanto a ser uno de los pateadores en la definición comentó: "Scaloni ni me pasó por al lado".

Consultado sobre la foto que se viralizó de la final ante Francia, en la que se lo ve festejando en la cara de Kylian Mbappé, el jugador del Tottenham no anduvo con vueltas y contó los motivos de su descarga.

"La foto es hermosa. Voy a contarlo porque siempre los malos de la película somos nosotros, pero Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo. Le dijo un par de boludeces".

"Y yo justo lo fui a sacarlo de ahí y mete el 3 a 2 Messi. Entonces me salió de adentro gritarle el gol en la cara", finalizó.