Prepará la receta de la abuela: La cocina de Naty, de estreno, por LU2

La locutora Natalia Marinelli ya se puso el delantal y tiene todo listo para el estreno de La cocina de Naty, un espacio radial que tendrá lugar durante algunos minutos, cada lunes, en Mañana Libre, el programa que conduce Florencia Albanesi.

"La idea se viene gestando desde hace mucho tiempo porque la cocina es algo que me encanta desde siempre", dijo la protagonista del nuevo proyecto.

Además, a través de la cocina ella logra rememorar los pequeños grandes momentos de su infancia como cuando veía a su abuela cocinar a leña en el campo las carnes y verduras que luego compartía en la mesa familiar.

"No va a ser un micro donde aprendamos a cocinar platos de grandes chefs con ingredientes difíciles. Todo lo contrario, es volver a la fuente, pero no a la fuente de pensamiento sino a la fuente en la mesa, donde todos estamos convocados, nos servimos y compartimos. La idea es rescatar la receta de familia, la que convocaba a todos alrededor de la mesa y también aquellas formas", mencionó.

"Me gusta todo lo que tenga que ver con la receta casera. Si es época, por ejemplo, de membrillo ¡aprovechemos el membrillo que está más barato y aprendamos a hacer una mermelada!", expresó y añadió que jamás será lo mismo comprar un dulce que hacerlo en casa.

"Cuando lo hacemos en casa no solo sabemos los ingredientes que estamos incorporando sino la energía y amor que volcamos en esa preparación. Tal vez si no lo hicimos nunca puede salir mal, pero lo bueno es probar y empezar de nuevo", señaló.

Para la locutora, nacida en Coronel Dorrego, la alimentación y las prácticas en torno a ella han cambiado muchísimo.

La pasta de los domingos tiene su secreto en cada familia.

"Antes, básicamente, se comía carne con algo, con un acompañamiento, verduras, cereales o arroces. Esa influencia viene del campo. ¡Y pensar en que se faenaba ahí mismo ese animal que se sacaba del campo! Hoy la gente no está acostumbrada a eso, a verlo. Sí a sembrar y a cultivar, cada vez más, pero no a criar los animales ni a la carne de caza. Antes se salía a cazar liebres o perdices y también se elaboraban", destacó.

"Claro que estamos en otra época, hoy me causaría pavor tener que salir a cazar un animalito, pero antes se hacía: yo viví esa época. Y también la comí y la disfruté. Y ver como lo hacían los grandes no me causaba horror. Tal vez hoy tengo mas aprehensión hacia eso, aunque soy carnívora y me gustan las carnes de caza, tienen otro sabor", dijo.

¿Por qué habla de volver a las fuentes? Porque cada familia tiene una receta particular, algo que remite a un momento.

"La abuela, la tía, la vecina, alguien cocinaba esa plato maravilloso, antiguo, con otros ingredientes y otras formas de cocinar, como se hacía antes", agregó.

Pastafrola: un clásico infaltable ¿quién tendrá la clave para hacer la mejor versión?

"Si yo digo: buñuelos de acelga, ñoquis, o lo que sea, todos van a tener una receta diferente. Antes los chicos veíamos lo que se elaboraba y también compartíamos porque también amasábamos y colaborábamos. Eso es lo que no quiero perder. ", rescató.

El nuevo micro de cocina, que estrena el próximo lunes 3, tendrá un condimento (metáfora gastronómica) especial: los oyentes podrán compartir sus propias recetas y secretos, por lo que será un intercambio entre la locutora y quienes se entusiasmen con la propuesta. La receta y formas de elaboración se compartirán por Facebook y en el podcast de La Nueva.

"Ahí quiero que todos aporten también. Me gustaría hacer menciones del tipo 'Nos mandó Rosa la receta de la torta manzana de la tía Carolina', por decirlo de alguna manera", indicó.

"Para mí la cocina es un acto de amor, es dar y recibir, porque tiene que ver con el nutrir, te nutre no solamente con los alimentos necesarios para la vida sino que te nutre desde el corazón. Alguien que está ofreciendo su tiempo y que le pone dedicación y amor en el preparado de los alimentos para darle a su familia o a sus amigos, es maravilloso, tiene otro sabor", opinó.

Habrá platos para todos los gustos: dulces, salados, ideas para eventos y tips de cocina además de recetas históricas.

Por último destacó que a partir de la pandemia mucha gente recuperó las ganas de elaborar sus platos.

"La comodidad de hacer comprar las cosas en la esquina es fantástica pero cocinarlo uno y ponerle la impronta, tener la inquietud y probar aunque no sepas bien como hacerlo, abre una gran puerta", expresó.

"Todos tenemos una historia con la cocina desde que nacemos. La oralidad viene desde muy chicos y los sabores y los olores nos remontan a la infancia y a recuerdos imborrables. Es abrir una puerta y decir este es el aroma que había en el patio de la abuela cuando cocinaba los fideos del domingo. Y hablo de las abuelas porque los hombres cocinaban mas el asado o la cocina afuera con fuegos", remarcó.

Natalia empezó a trabajar como locutora en una radio de Coronel Dorrego, FM del Galeón, casi como un juego y sin pensar que esta práctica la iba a marcar tanto y a convertirse en la profesión de su vida.

"La magia que tiene la radio me atrapó para siempre", dijo.

Su incursión en el teatro durante 15 años le permitió tener otras herramientas en el aire entre otro tipo de estudios y capacitaciones.

Se mudó a Bahía Blanca por amor cuando conoció a su actual marido, en 1997. En 2000 recibió su carnet profesional y trabajó en muchas radios.

"Me siento muy feliz de trabajar en LU2 y de estar a la tarde con Sebastián Schapiro, con quien compartí la carrera de Locución. Íbamos al mismo curso", contó.

"No hay programa de cocina de la tele que no consuma. Me gusta investigar y he hecho algún curso porque me llama la atención y me gusta perfeccionarme. Abrazo mi profesión y abrazo la cocina también porque me encanta cocinar, entregarme y que los demás disfruten lo que cocino", concluyó la protagonista de La cocina de Naty.

A desempolvar, entonces, las viejas recetas de la abuela porque llegó la hora de recordar, que no es ni más ni menos que "volver a pasar por el corazón" y en este caso, por el paladar.