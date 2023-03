La oposición reaccionó con dureza ante el discurso de Rossi en Diputados: "Viven en Albertolandia"

La oposición de Juntos por el Cambio reaccionó hoy con dureza en medio del discurso que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brindó en el recinto de la Cámara de Diputados en el marco de la presentación de su primer informe sobre la marcha de la gestión.

"Están alejados de la realidad, viven en Albertolandia, envueltos en un relato y una mentira constante", sentenció el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que le reconoció a Rossi la dificultad de "venir a defender a este Gobierno" al Congreso.

"Ustedes han defraudado a los argentinos de una manera única y tienen un caradurismo único, relatan un país donde no viven la mayoría de los argentinos", fustigó.

Según advirtió el precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, "dos de cada tres chicos son pobres en el conurbano, y solo tres de cada diez termina el secundario".

"Gracias al despilfarro, al gasto descontrolado, a la maquinita de imprimir, hoy tenemos más de 100% inflación anual generalizada, una familia argentina necesita más de 168 mil pesos para no ser pobre. Los que tienen trabajo formal son pobres", describió Ritondo sobre el cuadro de situación social en el país.

Y agregó: "En resumidas cuentas, son un gobierno populista, hacen un relato y tienen insensibilidad social".

En tanto, Ritondo recordó que el presidente Alberto Fernández había dicho en campaña que tenía un fuerte compromiso contra el narcotráfico.

"Luego de casi cuatro años de gestión pienso, si lo tiene, lo disimula bastante. Luchar en serio contra el narcotráfico, es decisión política. Y este gobierno fracasado carece de los atributos políticos para terminar con el flagelo de la inseguridad. Por eso los narcos hacen lo que quieren", alertó.

"Estoy seguro que cuando nos volvamos a hacer cargo de este desastre que ustedes nos dejan, ustedes van a volver al relato, van a volver a tirarnos piedras, pero la verdad que ya no nos va a importar porque creo que se les cayó la careta y los argentinos saben quiénes son", desafió en clave electoral.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, acusó a Rossi de haberse presentado en la Cámara de Diputados para "dar una ´masteclass´ de posverdad".

"Apeló a la emocionalidad para convencer a los propios, por eso lo aplaudieron. Pero la realidad es la que estamos describiendo nosotros, aunque no les guste y griten", afirmó.

El radical advirtió que "hay fatiga social, bronca, descreimiento en toda la política" por la falta de respuestas a los problemas.

"Por eso el Jefe de Gabinete no quiere hablar de la actualidad y nos invita a hablar de lo que sucedió 20 años atrás. De cuando se cortaban las rutas y Moyano ponía los camiones. Pero hay que hablar de lo que sucede ahora, de los que venían a llenar la heladera y a traer el asado. Pero ahora no hay ni guiso carrero. Griten, pero esta es la verdad", siguió el cordobés.

Para Negri, "además de la demolición final de la economía, desataron una profunda demolición de la credibilidad en las instituciones".

Miguel Bazze (UCR) denunció que "el jefe de Gabinete vino a la Cámara a mentir y hablar de cualquier cosa menos de los problemas de los argentinos como la inflación, la economía y la inseguridad", en tanto que la secretaria parlamentaria del bloque radical, Soledad Carrizo, manifestó haber sentido "vergüenza" tras escuchar el informe de Rossi sobre la gestión.

"Parece que no sabe a qué vino al Congreso, al estilo de una charla de café, divagó sobre temas que no tienen que ver con las necesidades urgentes de los argentinos. Ni una palabra de la inflación, la inseguridad, la salud, las jubilaciones o la educación", se quejó la cordobesa.

La mendocina Pamela Verasay, por su parte, advirtió que Rossi no dio ningún indicio sobre un "plan de gobierno para dar respuesta a los argentinos" y sólo se limitó a transmitir "más relato del mundo paralelo que vive el kirchnerismo".

"Para recibir un informe así es preferible no recibirlo. Uno pregunta y las respuestas son derivaciones a otra pregunta que cuando uno va no es lo que se había consultado, y no hay respuesta. Lejos de ser una herramienta de transparencia pasa a ser una burla", lamentó.

En la misma línea, Ricardo Buryaile (UCR) sostuvo que "el Jefe de Gabinete no vino a hacer un informe del estado de la gestión como debería ser ante la grave situación que vive el país" sino que "vino a la Cámara de Diputados a hacer un falso relato K con el que pretende esconder los temas de la actualidad que sufrimos los argentinos".

Para la también radical Roxana Reyes el informe de Rossi "es claramente otra oportunidad perdida" y agregó sobre el funcionario nacional que "como buen kirchnerista, es capaz de decir cualquier cosa con tal de distraer e intentar eludir sus responsabilidades".

La intervención de su compañera de bancada Ximena García siguió el mismo hilo conductor al hablar de "una nueva oportunidad perdida para conocer el plan de gobierno de Alberto Fernández".

"El Jefe de Gabinete Agustín Rossi presentó un informe vacío que no resuelve la incertidumbre de la ciudadanía argentina sobre inflación, corrupción e inseguridad. El kirchnerismo no tiene rumbo", lanzó la santafesina.

A su turno, el entrerriano Pedro Galimberti (UCR) recordó que "en la campaña de 2019 el Frente de Todos prometía que iban a llenar la heladera y encender la economía".

"Objetivamente, los datos oficiales muestran pobreza de más de 40 %, inflación acumulada de 360 %, con 390 % en alimentos y bebidas. En el mismo tiempo el índice de variación salarial da un promedio de 290 %, y ni hablar cuando vemos a los sectores informales, con una pérdida de poder adquisitivo donde la heladera lejos de llenarse se vació", cuestionó.

Jimena Latorre, en tanto, opinó que el discurso de Rossi fue más propio de un "presidente de unidad básica" que de un jefe de Gabinete.

"No saben hacer ni pueden hacer otra cosa que esconder el desastre de su gobierno con las fantasías y fantasmas populistas que ellos mismos crearon", arremetió la mendocina. (NA)