Dólar blue: a cuánto cotizó este miércoles en Bahía Blanca

El dólar blue finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $ 398 por unidad en Bahía Blanca, mostrando una baja de $ 4 en relación al cierre de la ronda cambiaria del martes, cuando superó los $ 400 y marcó un nuevo récord histórico.

En el mercado de divisas de la city porteña, en tanto, el dólar oficial minorista cerró a $ 215,50 promedio, con una suba de 47 centavos respecto de ayer, mientras el Banco Central concretó ventas por US$ 95 millones.

De esta manera, en lo que va de marzo la autoridad monetaria registra un saldo negativo de US$ 1.723 millones.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,1 %, a $ 395,22; mientras que el MEP asciende 0,1 %, a $ 383,68, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de 46 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 208,30.

Así, el dólar con el recargo de 30 % —contemplado en el impuesto PAÍS—, marcó un promedio de $ 280,15 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35 % sobre la compra de divisas, a $ 355,57.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior —y que cuenta con una alícuota de 45 %— se ubicó en $ 377,12, mientras que para compras superiores a 300 dólares —y que posee un impuesto adicional de 25 %—, se ubicó en $ 431.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 286 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 129 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 965 millones. (La Nueva. y Télam)