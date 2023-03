La Scaloneta saludó a los participantes de MasterChef

Este lunes se vivió una noche súper especial en "MasterChef Argentina" (Telefe) luego de que los jurados plantearan la misión de la jornada. “El pasado 18 de diciembre, Argentina ganó el mundial de fútbol; es decir, su tercera estrella. Dado los horarios en que se daban los partidos, el menú era una mezcla de desayuno, almuerzo, merienda, a veces involucraba a la cena...”, comenzó describiendo Damián Betular.

“Hoy van a tener que preparar un menú campeón y ahora se van a enterar por qué”, anticipó Germán Martitegui. Y en una pantalla apareció Lionel Scaloni, director técnico y líder espiritual de "La Scaloneta", el equipo que consiguió la tan ansiada copa del mundo en el pasado mundial de fútbol de Qatar.

“Hola, soy Lionel Scaloni, quería mandarle un saludo a toda la gente de MasterChef. Me enteré que van a hacer un homenaje a los campeones y van a hacer un plato especial. Ya saben cuál es, es la milanesa de Antonia y Diego, nuestros cocineros”, comenzó diciendo el técnico argentino. Y luego, reveló cuál es su variedad favorita: “Mi preferida es con jamón y queso y salsa de tomate, napolitana de toda la vida. Les mando un fuerte abrazo a los participantes y a todos”.

“Se me erizó la piel al ver ese video”, dijo Carlos, uno de los participantes. Pero no se imaginaba que las sorpresas seguirían llegando. “Quería mandarle un saludo a todos los participantes”, dijo Nicolás Tagliafico, marcador izquierdo de la selección campeona del mundo. “En este video les pido que hagan un ‘menú campeón’. Me gustaría que se haga alguna buena milanesa: a caballo, vegetariana... Que haya variedad”, les indicó el exdefensor de Independiente a los participantes del reality que conduce Wanda Nara.

Otra enorme alegría se generó en el estudio cuando apareció en la pantalla Alejandro "El Papu" Gómez, quien no fue parte de la convocatoria para el partido amistoso de Argentina contra Panamá. “Hola amigos de Masterchef, me comentaron que van a hacer alguna comidita por ahí y me gustaría mucho que traten de hacer la milanesa que nos cocinan Antonia y Diego en el predio de Ezeiza, que es espectacular. Les dejo ese plan. Que la pasen muy bien y saludos a todos”, dijo el mediocampista que actualmente juega en el Sevilla.

Y luego hubo lugar para otro campeón. “Acá les habla Alexis Mac Allister, quería mandarles un saludo a los competidores de MasteChef, que sea lo mejor”, dijo el volante que fue una de las grandes revelaciones del equipo argentino en la copa del mundo.

Antonia Farías, cocinera de "La Scaloneta", también saludó a los participantes de MasterChef.

Por último, entró en escena Antonia Farías, una de las cocineras del plantel que capitanea Lionel Messi. “El plato principal después de cada partido eran milanesas napolitanas con papas fritas y varias guarniciones”, reveló la señora. Y se animó a darles un consejo a los participantes para que apliquen a la hora de poner manos a la obra: “¿Les doy un tip? El secreto es el amor”. “Esa mujer le dio de comer a Messi. ¡Totalmente impactado!”, dijo Aquiles, uno de los participantes.

“La tarea consiste en preparar un menú basado en el plato estrella de la selección argentina. O sea, milanesa”, resumió Donato de Santis tras los saludos de los campeones. Y así, separaron a los ocho participantes en dos equipos de cuatro cada uno para comenzar con los menúes, que consistían en una entrada, un plato principal a base de milanesa, otro plato principal a elección y un postre. “Este menú tiene que provocar lo mismo que sintió Leo Messi cuando levantó la copa del mundo. Ni más ni menos”, los desafió Betular. Y comenzaron a rodar los 60 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, llegó el momento de degustar los platos. Y los jurados eligieron el menú propuesto por el equipo llamado "Basta de VAR" y conformado por Carlos, Aquiles, Emilio y Silvana. El cuarteto presentó una entrada de empanadas, una milanesa napolitana con papas cuña, una sopa paraguaya con ensalada y flan con dulce y crema como postre. Así, subieron al balcón y siguen en carrera. (Teleshow)