Quiénes podrán aplicarse la vacuna antigripal desde hoy en Bahía

Cinco grupos poblacionales fueron incorporados hoy como posibles receptores de la vacuna antigripal en nuestra ciudad.

La decisión fue dada a conocer desde el Municipio y, se explicó, responde a la estrategia propuesta por el Ministerio de Salud bonaerense, la cual consiste en incorporar de forma gradual a distintas poblaciones objetivo.

En este marco, a partir de hoy martes 28, podrán vacunarse niños de 6 meses a 2 años; personas embarazadas y puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo (hasta diez días después del egreso de la maternidad).

También podrán hacerlo las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y aquellas con riesgo de exposición a aves enfermas.

En Bahía Blanca la campaña antigripal había comenzado el martes pasado, aunque su aplicación estaba limitada únicamente al personal de salud.

Los adultos mayores, por su parte, deberán aguardar hasta que se habilite la siguiente etapa, lo cual está previsto para la semana próxima, según pudo saber La Nueva.

La semana pasada Región Sanitaria I envió 3.000 dosis, mientras que esta semana se recibieron otras 2.880 de adultos y 2.570 para niños.

Dónde se aplica la vacuna contra la gripe en Bahía

En Bahía Blanca se puede acceder a la vacuna antigripal en los siguientes efectores de salud:

- Centro de Atención Primaria de la Salud Antonio Menghini (General Cerri), 25 de Mayo y Chiclana), de 8 a 14, tel. 4840157

- CAPS Dr Leandro Piñeiro, Martín Gil y Veres, de 8 a 18, tel. 4546309

- Unidad Sanitaria Maldonado, Richieri 2535, de 8 a 14, tel. 4885679

- US Avellaneda, Nicaragua 2953, de 8 a 14, tel. 4888350

- CAPS Norte, Vieytes 2616, de 8 a 18, tel. 4888257

- CAPS César Milstein, Tamarisco 1851, de 8 a 18, tel. 4817321

- Vacunatorio Municipal Patagonia, Lauquen 356, de 8 a 14, tel. 4862440

- CAPS 9 de Noviembre, Marechal y Remedios de Escalada, de 8 a 18, tel. 4822622

- Vacunatorio Municipal Villa Mitre, Washington 232, de 8 a 14, tel. 4817261

- CAPS Dharma, Pueblos Canoeros 1680, de 8 a 18, tel. 4500675/54

- US Villa Delfina, J. Azurduy 1345, de 8 a 14, tel. 4552271

- US Enrique Julio, Avenida Arias 1730, de 8 a 14, tel. 4556898

- CAPS Leonor Capelli (Ingeniero White), Lautaro y Paul Harris, de 8 a 16, tel. 4571350

- US San José Obrero, Reconquista 3084, de 8 a 14, tel. 4570474

-CAPS Cabildo, Alberti 215, de 8 a 15, tel. 4918250

- Vacunatorio Municipal La Falda, Humboldt 56, de 8 a 18, tel. 4554626

- Centro de Promoción y Prevención Héroes de Malvinas, Caronti 76, de 8 a 14, tel. 4500504

- CAPS San Dionisio, Rondeau 2219, de 8 a 18, tel. 4550211

- US Mariano Moreno, Mendoza 1250, de 8 a 14, tel. 4552088

- Centro Integral Comunitario Spurr, Esmeralda 1450, de 8 a 17, tel. 4511862

- US Villa Esperanza, Beruti 2980, de 8 a 14, tel. 4813677

- Hospital Italiano, Necochea 650, de 8 a 14, lunes a viernes

- Hospital Español, Estomba 571, de 8 a 15, lunes a viernes

- Centro de Especialidades Pediátricas, Colón 380, de 8 a 12.30, lunes, miércoles, jueves y viernes

- Empleados de Comercio, Rodríguez 60, de 8 a 14, lunes a jueves

- Federada, Irigoyen 3684, de 8 a 17, lunes a viernes

- Vacunatorio Químicos y Petroquímicos, Sarmiento 261, de 15 a 19, lunes, miércoles y jueves.