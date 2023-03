Argentina en el interior, como campeón del mundo, después de 41 años

El desembarco de los campeones del mundo es un acontecimiento tan determinante para Santiago del Estaero, que una tarde en la que usualmente no hay un alma en las calles, se convirtió en un hormiguero de empleados de la gobernación colocando vallas desde el aeropuerto local hasta el hotel Hilton, el búnker del seleccionado argentino en esta ciudad.

Fueron casi 8 kilómetros celosamente custodiados, con más de 1500 efectivos policiales y una expectativa que desborda cualquier lógica.

Y para entender un poco mejor la locura, sólo hace falta ir a los archivos para descubrir que el interior del país no recibe a una selección argentina como campeón del mundo desde hace casi 41 años.

Fue el equipo de César Luis Menotti, el 12 de mayo de 1982, el último que disputó un amistoso en Rosario (ante Rumania con una victoria por 1-0), y desde entonces no salió de Buenos Aires como portador del preciado trofeo dorado.

La visita, más allá de los compromisos políticos y económicos de la AFA, no es más que un nuevo paso de identificación de este equipo de Lionel Scaloni con la gente.

Porque cuando el entrenador dijo en varias oportunidades que jugaron por y para los hinchas de la selección argentina, bien podría validarse con este desembarco aquí, que movilizó prácticamente a casi toda la provincia.

Apenas parecen un detalle los 1000 o 1500 pesos que se cobra una bandera con la imagen de los campeones del mundo, y tampoco representa un problema para el vendedor de cartulinas con las figuritas del plantel completo del seleccionado argentino cobrar $1000 por ellas.

Si para los hinchas que no viven en Buenos Aires, tener a jugadores como Lionel Messi o Dibu Martínez no es una moneda corriente. Entonces, cómo no tener un recuerdo de un día histórico para todos aquí.

Tener a campeones del mundo jugando en el interior del país es un tesoro invaluable. Porque, por ejemplo, la selección de Carlos Bilardo, con Diego Maradona como estandarte, nunca jugó partidos fuera de la Capital Federal tras la consagración en México 86. Apenas disputó 6 encuentros en la Argentina: 5 de ellos los disputó en River, por la Copa América, y un amistoso en Vélez, ante Alemania.

Entonces, es lógico que se hayan vendido 42.000 entradas en menos de cinco minutos para el partido de esta noche, ante Curazao, en el estadio Madre de Ciudades.

Y en ese contexto no suena descabellado que la gente se apostó desde las 8 de la mañana de este lunes a la espera del equipo que primero iba a llegar aquí pasadas las 21 y finalmente llegó después de las 22.30.

Para encontrar una participación activa de una selección argentina tras consagrarse en la Copa del Mundo hay que remontarse a la de 1978.

Si bien los primeros encuentros no los disputó en el interior, el conjunto nacional, de la mano de César Luis Menotti, visitó Mendoza, el 18 de septiembre de 1980, para disputar un amistoso ante Chile (2-2), más tarde fue a Mar del Plata, el 4 de diciembre de ese año, para jugar ante Unión Soviética (1-1) y también pasó por Córdoba, doce días después, cuando goleó 5-0 a Suiza.

Para que el equipo volviera a jugar en el interior pasaron dos años. En 1982 disputó dos partidos más, los últimos de un campeón del mundo afuera de la Capital Federal: el 9 de marzo, un empate 0-0 con Checoslovaquia, en Mar del Plata y el 12 de mayo, en Rosario, en el éxito 1-0 ante Rumania.

Para esta provincia es todo un privilegio haber sido elegida para recibir a los campeones, más allá de las cuestiones de poder que se jugaron una pulseada con Córdoba y Rosario, ya que no es la primera vez que tiene al equipo de Lionel Scaloni jugando en el Madre de Ciudades.

Es que aquí se disputó, el 4 de junio de 2021, el choque ante Chile (1-1) por las eliminatorias para Qatar 2022, recordado porque fue el primer encuentro de Dibu Martínez en el arco del seleccionado argentino.

A nadie le importó estar más de 10 horas detrás de una valla esperando a los campeones del mundo. No hubo ni la más mínima queja, aunque apenas los vieron pasar por un puñado de segundos.

La selección decidió vivir su aventura con la gente y simplemente se disfrutan. Las lágrimas de los nenes por ver desde lejos y a través de un vidrio a Messi, Dibu Martínez, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez o Enzo Fernández, resultaron impagables e imposibles de dimensionar.