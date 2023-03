River debutará en la altura de La Paz y luego recibirá a Sporting Cristal

River Plate debutará en la Copa Libertadores contra The Strongest el martes 4 de abril a las 21 horas, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, que tiene una capacidad para 41.143 espectadores y está ubicado en el barrio de Miraflores, a 3.581 metros de altura.



La confirmación oficial la hizo la señal Fox Sports, dueña de los derechos de TV, y en las próximas horas se informará que la segunda presentación en el Grupo D será como local de Sporting Cristal en el Monumental el 19 de abril.



En cuanto a los partidos de mayo que se van a jugar en las semanas del 3 y 25, serán ambos de visitante ante Fluminense y Sporting y en junio en las semanas del 7 y 28 cerrará la fase de grupos en el Monumental con Fluminense y The Strongest.



En esta nueva edición de la Libertadores que se sorteó anoche el equipo dirigido por Martín Demichelis deberá recorrer 7.310 kilómetros de distancia.



River, que enfrentó recientemente a Fluminense en la fase de grupos de la Libertadores del 2021, también tiene un historial de partidos oficiales con los otros dos rivales con los que comparte el grupo D.

Con The Strongest se cruzó en seis ocasiones por torneos internacionales y todos fueron por fase de grupos de Copa Libertadores con 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota con saldo a favor en 18 goles y 7 en contra.Ganó en las ediciones de 1982 -por mala inclusión de un jugador rival-, por 1-0 de visitante y 4-1 de local, en 2001 y 2016 goleó de local 5-1 y 6-0, el único empate que se registra es un 1-1 en la altura de La Paz en 2016 y la derrota fue por 4-1 en 2001 también en la capital boliviana.En la actualidad, el equipo de la altura es líder del torneo local con 16 puntos sobre 6 partidos jugados donde ganó los primeros 5 y viene de igualar por un tanto ante Real Santa Cruz.El equipo que dirige el español Ismael Rescalvo tiene entre sus titulares a dos argentinos, el ex delantero de Huracán y Racing, Enrique Triverio, con 4 goles en la misma cantidad de partidos, y Eugenio Isnaldo, ex jugador de Newell's y Defensa, entre otros.En el caso de Fluminense sólo se registran dos cruces en la fase de grupos de la Copa 2021 con un empate 1-1 en Río de Janeiro y una derrota en el Monumental por 3-1 que lo dejó al equipo segundo de cara al cruce de octavos.

El equipo carioca está jugando el torneo estadual en el que viene de golear 7-0 con un poker de festejos del argentino Germán Cano, quien lleva anotados 14 goles en 11 partidos jugados este año en el Flu, que se suman a los 26 que hizo en el pasado brasileirao.Otras de las figuras del equipo de Río de Janeiro son Felipe Melo, el histórico 10 Ganso, el ex lateral del Madrid, Marcelo, que aún no debutó, el uruguayo Michel Araujo, Keno, Lima y Yago Felipe entre otros.Finalmente, contra el equipo peruano el historial es muy favorable con 5 triunfos y una sola caída en el recordado cruce de octavos de final de la edición 1996 que finalmente ganaría aquel equipo conducido por Ramón Díaz.River perdió en la ida 2-1 con un descuento sobre la hora y un penal atajado por Germán Burgos que le dio aire en la revancha para vencer a Sporting Cristal por 5-2 y avanzar a los cuartos de finales de esa Copa.En los cruces de fase de grupo, en cambio, el equipo argentino ganó todos los encuentros tanto en la edición de 1998 con un 3 a 1 de local y 3 a 2 de visita y en la competencia de 1980 venció 2 a 1 en Perú y 3-1 en el Monumental.El equipo de Lima entró a la fase de grupos de la Copa tras eliminar en el último minuto a Huracán en su estadio por 1-0 y luego de pasar en la primera fase eliminatoria a Nacional de Asunción tras perder 2-0 de visita y ganar 5-1 de local.En el campeonato peruano marcha primero con 7 partidos jugados y 15 puntos compartiendo la cima con Universitario, que tiene un partido más, y Alianza Lima, tras ganar los últimos dos partidos.El conjunto de Lima está dirigido por el brasilero Tiago Nunes, no cuenta con argentinos en su plantilla, su goleador es el experimentado delantero Alejandro Hohberg y dos de sus figuras son el punta brasileño Brenner y el ecuatoriano Washington Corozo. (Télam)