Nunca es tarde para cambiar de parecer: "Me están volviendo loco", aseguró el Mono

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

La deuda final está saldada. Gastón Pérez podrá decir adiós al Midget, al menos momentáneamente, con la tranquilidad de haber cumplido cada uno de los objetivos propuestos para este ciclo veraniego 2022/23, próximo a concluir.

Aunque qué picardía guardar bajo llave la veloz máquina y no aprovechar el buen presente deportivo. ¿Verdad, Mono?

—¿No te replanteas la decisión?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

—No, ya está tomada. Toda la noche me volvieron loco, después de ganar serie y semifinal, así que no me quiero imaginar lo que va a ser esta semana en Cabildo. Pero obviamente será la misma respuesta, necesito bajarme un tiempo y descansar un poco. Terminar así me llena de felicidad, quería una victoria para todos los que laburan en el taller y toda la familia que tanto aguanta.

El cabildense volvió a saborear un triunfo después de ocho temporadas, consiguiendo su cuarto éxito estival y confirmando su gran cierre de temporada, que lo encontró integrando el Playoff, sumando podios y situándose entre los diez mejores del campeonato.

Y la prueba elocuente del gran salto cualitativo evidenciado de segunda temporada hacia aquí fue lo acontecido el viernes, con el Mono imponiéndose de punta a punta sobre los principales referentes de la categoría.

"Ganamos una final, largando adelante con los dos que pelean el campeonato y que tan contundentes están, eso es un plus y nos marca que estamos muy bien; especialmente con el funcionamiento del auto", contó el Mono, cuyo debut se remonta a la temporada 2001/02.

Sabiendo de antemano que se trataba del último baile, al menos en esta primera, extensa y satisfactoria etapa en el derrape, Pérez decidió volver a las ráices y reabrir las puertas de su taller para la preparación de su máquina. Fórmula que, indudablemente, dio rédito...

"Y encima la satisfacción de hacerlo todo en casa y despedirnos de esa forma. Buscábamos eso, volver al taller y tratar de ser competitivos de esa forma. Más no pedimos pedir. Y encima poder animar una definición de campeonato", expresó el de Cabildo.

"Estar dentro del top ten completa la felicidad. Nos habíamos planteado muchas cosas en torno a volver al taller y, por suerte, cumplimos todas. Aunque sabíamos que no era fácil, más por el tiempo que había pasado sin estar peleando tan adelante. Terminar entre los diez sería la frutilla del postre", agregó el Mono, actualmente 10º en la tabla de puntos general.

—Pensalo, Mono...

—Veremos, veremos. Ja ja ja.