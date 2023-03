Ángeles Juárez y Oscar Pedroncini ganaron los 21K "Gesta de Malvinas"

María de los Ángeles Juárez y Oscar Pedroncini ganaron ayer la competencia pedestre 21K "Gesta de Malvinas" que se disputó en calles de Punta Alta y la Base Naval Puerto Belgrano.

En la categoría mujeres de 40 a 44 años, Juárez (puntaltense) terminó con un tiempo de 1:30:31. En hombres de 30-34, Pedroncini (de Bahía Blanca) finalizó con 1:16:34.

"Hace un año que corro y esta fue mi primera media maratón. Quería debutar en esta carrera. El último kilómetro fue durísimo, a todo o nada", contó Pedroncini (foto superior).

"Esta victoria me ayuda a seguir. Fue inesperado, porque no me había preparado para los 21K. No puedo creer lo que corrí", expresó Juárez (arriba, en la foto).

En tanto los 10.5K, fueron para el vecino puntaltense oriundo de General Pinto Héctor Belén, que terminó el recorrido en 37 minutos 09 segundos, y para la tresarroyense Romina Boneiro, con 44m07s.

"El año pasado gané la carrera de Bomberos y esta es la primera carrera del año. Fue un circuito bastante duro y un viento que se sintieron", dijo Boneiro.

Fue la 15° edición de la carrera organizada por el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas Punta Alta.

Además hubo una marcha aeróbica de 4 kilómetros, no competitiva y para toda la familia.