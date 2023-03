Un cambio en la cima y una llave resuelta arrojó como resultado el desarrollo de la 17º y penúltima fecha del torneo femenino de básquetbol de primera división.

Estrella se impuso en el Eladio Santos a Sportivo Bahiense, por 61 a 57, y volvió a comandar las posiciones aprovechando que El Nacional tuvo fecha libre.

Ana Liz Carcas (24) y Bernardita Marcocci (20) lideraron el goleo visitante, que totalizó 8-20 en triples y no contó con Guillermina Rial. Mientras que Abrill Lella (24) fue la mejor exponente en el tricolor.

Además, Estudiantes derrotó a Pacífico en el William Harding Green y se aseguró un lugar entre los cuatro de arriba.

De hecho, armó una llave, ya que el albo (4º) y el verde (5º) se verán las caras en los cuartos de final, comenzando en el Casanova.

Anoche, Estudiantes se impuso 77 a 58 con goleo repartido entre once jugadoras.

Royel Maurer, Josefina Brossard y Josefina Rodríguez sumaron 12 unidades cada una en la visita; al tiempo que Juliana Salvarezza y Ainara Ibargoyen aportaron 11 tantos cada una en el verde.

En tanto, 9 de Julio derrotó a Puerto Comercial en Ingeniero White, por 79 a 54.

En la visita hubo 15 puntos de Emilia Fernández, 14 de Carmela Dehumará y 12 de Belén Tombesi; por su parte, Lucía Ortiz sumó 17 unidades en el dueño de casa.

Por último, Olimpo logró su segunda victoria de la temporada al ganarle al colista Los Andes, como local, por 78 a 29.

Ailín Tellez tuvo una actuación descomunal, al aportar 31 puntos (1-1 t3, 13-18 t2, 2-3 t1), 11 rebotes, 7 recuperos, una asistencia y 41 de valoración en el aurinegro. Mientras que Florencia Moreira aportó 12 tantos en el elenco puntaltense que se despidió del torneo ya que tendrá libre en la última fecha.

Posiciones

1) Estrella, 28 puntos (récord 13-2)

2) El Nacional, 27 (12-3)

3) 9 de Julio, 27 (12-3)

4) Estudiantes, 25 (10-5)

5) Pacífico, 23 (8-7)

6) Sportivo, 21 (6-9)

7) Comercial, 20 (5-10)

8) Olimpo, 17 (2-13)

9) Los Andes, 16 (0-16)

Lo que falta

La 18º y última fecha está previsto que se juegue el próximo domingo 2 de abril, midiéndose: 9 de Julio-Olimpo, El Nacional-Pacífico, Estudiantes-Sportivo y Estrella-Comercial. Libre: Los Andes.

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, están previsto disputarse los días 9, 16 y 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.