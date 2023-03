Gerardo Romano reconoció haber sido abusado de chico

El actor Gerardo Romano contó que de chico fue víctima de abuso, cuando en un viaje en colectivo fue manoseado por un desconocido en un colectivo y que, posteriormente y durante unos días, lo iba a esperar a la salida del colegio, para después seguirlo.

La revelación la hizo en el programa Mañanísima, con Carmen Barbieri, donde recordó que estos hechos ocurrieron cuando tenía 12 años.

“Cuando en un colectivo te entra a manosear un tipo sin tu consentimiento, ahí no hay ley: no hay ningún cartel que dice ‘tranquilo que esto es ley, el señor que te está tocando el miembro está equivocado’”, recordó.

Según explicó, la persona en cuestión después lo iba a buscar al colegio.

“Yo era chiquito. Salí con un amiguito, que me acuerdo que se llamaba Marcelo, miré y estaba en la vereda de enfrente. Me saludó con una inclinación de cabeza sutil, empecé a caminar y me empezó a seguir. En esa época tomaba el trolebús para ir hasta Santa Fe y Austria. Tendría 12 o 13 años”, señaló.

Si bien la persona no tomó el servicio junto a él, al día siguiente volvió a aparecer frente al colegio.

“Volvió a aparecer y a seguirme: caminaba a toda velocidad para escaparme, para que me perdiera de vista, hasta que empiezo a transpirar, agitarme y asustarme; me doy vuelta y veo que viene a 20 o 30 metros con una sonrisa macabra”, contó.

En ese momento, recordó, vio a dos policías en su misma vereda.

“Me agarro de ellos, los abrazo y me pongo a llorar. Les cuento lo que me pasa y cuando preguntan cuál era el tipo lo señalo, y estaba caminado como para Retiro. La policía lo agarra de cuatro zancos, lo dieron vuelta, le doblaron un brazo y les digo: ‘No era él, perdón, me equivoqué'... En el susto señalé a otro”, cerró.

Romano señaló que no contó esto cuando era chico, y aseguró que ahora puedo hacerlo porque llevó a cabo “un proceso de deconstrucción”.

“Lo importante es educar y aleccionar a los chicos, no tener una cuestión oscura, impenetrable: el cuerpo es algo prohibido, un tabú, no se puede tocar, todo es pecado, porque entonces uno queda envuelto en un mar de dudas, cuando podría tener las respuestas antes y cuando llega el momento no deseado, con un abusador, uno sabe dónde está parado, qué está bien y qué está mal y cómo reaccionar”, expresó.

Abuso y violencia

Hace menos de un año, la actriz Paula Di Chello relató una presunta situación de abuso sexual y violencia de género que habría sufrido por parte de Gerardo Romano, cuando ambos compartían elenco en la telenovela Se dice amor, la cual fue emitida entre 2005 y 2006.

“Tuvimos una escena en una novela en la que él me empujó contra una pared y me mordió la boca. Me salió sangre. No me avisó. Y eso no estaba en la escena. No había escena de besos, él inventó el beso y, además, la mordida”, graficó.

“Se olvidó de que estaba haciendo una ficción. El actor estaba haciendo un personaje. Yo no tengo el guion conmigo y ella no lo aporta. Si ella muestra que fue así... Pero y si fuera así, ¿qué? No está mal, no es una cuestión moral”, explicó Romano en relación a la denuncia de la actriz, quien asegura que el beso y la mordida no estaban pautadas para la escena en cuestión. (con información de Infobae)