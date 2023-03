Liniers confió en el “Coco” de Landeiro para aportarle a su semillero

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Al "Coco Landeiro le picó el bichito y volvió a dirigir después de cuatro años. En Liniers, con el respaldo de Nicolás Arroyo y Walter Carrio, inició en enero un proyecto con los jóvenes de cuarta y quinta, pero eso apenas duró dos meses.

La renuncia del "Chapi" Araneta le abrió las puertas para dirigir la Primera local del Chivo, un desafío que asoma dulce en el inicio del torneo Apertura liguista.

"Este buen inicio superó mis expectativas, porque arrancamos hace un mes a trabajar. Más allá de estos buenos resultados iniciales tenemos muchas variantes en cantidad y calidad de jugadores", dijo Landeiro.

"Dispongo de muchos jóvenes, otros más grandes y los del Federal A. Cuando los resultados acompañan es más fácil solidificar el grupo. Y tengo gente muy preparada a mi lado, como Fermín Ponte, el profe 'Juani' Porras y 'Lalo', el masajista", sostuvo.

--Nunca pensaste que la renuncia de Araneta te podía abrir una puerta.

--No. En enero empecé a trabajar en cuarta y quina y el 'Chapi' estaba en primera. De un día para el otro me enteré que había renunciado. Conmigo se contactaron Nico Arroyo y Walter Carrio y me pidieron si podía hacerme cargo de manera interina. Con el correr de los día noté que había una chance de quedarme. Y así fue: "lo vivo con mucha pasión, lo tomo con gran responsabilidad".

--¿Los cuatro años sin dirigir te relegan un poco?

--No era de ir con frecuencia a las canchas, pero al fútbol de la Liga del Sur y al Federal lo venía siguiendo. No voy a mentir, a algunos jugadores del equipo rival no los conozco y tengo que preguntar, pero en la dinámica de trabajo y manera de ver el fútbol nada me sorprende.

--¿Qué te sorprende de Liniers?

--Un club con gran presente y con un respaldo de juveniles increíble. En primera cuento con un mix importante entre jóvenes y grandes. Boris Herrera, Julio Acosta, Valentín Otondo, Jouglard tienen rodaje; después están Máximo Monti, que viene de Puan, Julián Monteverde y Joaquín Castro, quien pasó por Lanús, además de Wunderlich. Y no quiero olvidarme de Iván Fernández (2005), que se acopló muy bien y trabaja con los chicos del Federal.

--Y lo tenés al histórico goleador que volvió al club.

--Es una alegría enorme para la institución, uno de los jugadores más importantes de la historia de Liniers. Nos da ese plus de experiencia y jerarquía que es ejemplo para los chicos.

--¿Qué te pide Claudio Graf?

--Tuvimos una reunión, nos presentamos y nos juntamos los dos cuerpos técnicos con Walter Carrio y Arroyo. Tenemos apoyo a nuestra forma de trabajar; dos días antes sabemos con qué chicos vamos a contar y quiénes van a trabajar en el plantel del Federal.

"Hay comunicación fluida. Nos manejamos también con Emiliano Romero, el ayudante; el objetivo en común es que la vaya bien a Liniers", dijo Landeiro.

Tiene 43 años. Los cumple el 22 de enero, al igual que Nico Arroyo y el "Pichu" Desideri. "Soy el más centrado, aunque los tres tenemos una locura galopante, jajaja", señaló.

--¿Vas a aplicar los sistemas que Graf utiliza para sus dirigidos?

--En eso tengo libertad; hice el planteo, pero Graf me dijo que utilice el sistema que yo quiera. Eso sí, acordamos que más adelante nos van a bajar algunas metodologías de trabajo. Está muy bien que nos brinden herramientas, porque nos ayuda a crecer.

--Sacaron 6 puntos en tres partidos, pero gran mérito, ante Tiro, fue de Bruno Falcioni.

--Me pone muy contento por Bruno, es una gran persona. Labura mucho y se sacrifica. Está en una edad para ponerse abajo de los palos y quedarse a vivir: me sorprendió gratamente su rendimiento ante Tiro y también frente a Bella Vista. Fermín hace un trabajo muy bueno, le da confianza.

--¿Qué objetivo persiguen como cuerpo técnico?

--El crecimiento de los juveniles, que sean fuertes mentalmente y estén motivados. Entrenamientos y partidos son a cara de perro; luego está el momento de descontracturarse y dar paso a la creatividad como grupo.

--Hablando de grupos, que te viene a la mente si te nombro a Cabildo.

--Una primera etapa hermosa coronada con un ascenso. Es un lugar que adoro y, seguramente, algún día volveré. Tengo amistades, vínculos con mucha gente por la atención recibida. En ese 2013 viví cosas que nunca más voy a vivir con el "Bagre" Susperreguy, los hermanos Fidalgo, Emanuel Vogel, el "Topo" Angelini, Lautaro Goroso, el "Menga" Damián Mengarelli y el "Gordo" Stefanoff.

--Como futbolista dejaste una marca en Villa Mitre.

--Tengo hermanos de la vida como el "Flaco" Minor y Ale Hidalgo; ahora compartimos equipo en la Liga Comercial y el fútbol pasa a segundo plano. Somos los amigos del "Taller Paco", con "Paquito" que es un tipo excepcional, Seba Vázquez, "Pilín" Torrero, "Peto" Paz, Lucas Costa Biondi, Jonathan Bravo de Laguna...; la mayoría arriba de los 40 años.

--¿Cómo responde tu corazón?

--Bien. Lo exijo con la misma intensidad de antes. Mi juego es a morir, jaja. Mi cardiólogo de años fue Roberto Keegan y lo mío está entre lo sano y lo insano, no es tan grave. Me mantengo entrenado todo el tiempo, peso 78 kilos, aunque hubo momentos donde descarrilé, jajaja.

--¿Y la delegación?

--Me gusta gestionar. Tengo una delegación muy grande en la cual el 90% son calles de tierra. Me reúno con los vecinos y traslado las inquietudes. Son 38 barrios en total.

“En Primera arranqué como ayudante de Desideri. Acepté en 2016 y me tocó un partido como interino hasta que agarró Carrio, en 2018”, dijo Landeiro

--¿Es más fácil jugar al fútbol hoy?

--Sí. Ahora la dan frutas, gomitas en el entretiempo, no falta nada. En 2001, por la crisis, no cobrábamos, nos traían bolsones de fideos "Manera" y buscábamos en las cajas los mejores paquetes; teníamos hambre, era como comer un costillar (risas).

"El grupo era muy unido, la pasábamos bien; cuando anunciaban un pago salíamos corriendo, con los botines en la mano, al Banco Provincia a retirar el dinero. El tiempo, gracias al fútbol, me fue premiando con trabajos dignos", remarcó.