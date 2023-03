Esperará el juicio detenido un ladrón que convulsionó al centro

La mañana del 9 de septiembre del año pasado, un sector céntrico de nuestra ciudad vivió momentos de tensión y drama por un asalto que terminó en una persecución y enfrentamiento armado entre la Policía y el ladrón.

Juan Domingo Silva, finalmente, fue capturado como uno de los autores del robo a la firma Finanzas Bahía, ubicada en Brown 689.

Afronta cargos graves, por robo triplemente agravado, portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y violación de domicilio, en concurso real de delitos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En las últimas horas, la Justicia de Bahía Blanca determinó que seguirá en condición de detenido, al menos, hasta el juicio oral.

Es que la Cámara Penal ratificó la prisión preventiva que había dictado la jueza de Garantías Susana Calcinelli, en rechazo a los planteos del abogado defensor Sebastián Martínez.

Silva -apodado "Nino", de 34 años y hermano del "Oreja", también conocido en el ambiente delictivo- ya purgó al menos una condena por delitos contra la propiedad.

Fue el 29 de mayo de 2012, cuando el Tribunal en lo Criminal Nº 2 le impuso la pena única de 8 años de cárcel, comprensiva de la de 3 años y 4 meses (2011) y 5 años (2008), siendo declarado reincidente.

Simuló ser un cliente

El delito en la financiera se produjo sobre las 9.30, cuando Silva se presentó en el local como cliente, siendo atendido por un empleado que le dio acceso, mientras un cómplice suyo -hasta ahora no identificado- esperaba de "campana".

Ya en el interior extrajo un revólver, golpeó con la culata del arma varias veces al trabajador, le ató las manos con una bufanda y se apoderó de 11 mil dólares, 26 mil pesos y 8 cheques por 230 mil pesos.

En medio de un descuido, la víctima logró zafar, corrió hacia el frente, rompió el vidrio de la puerta y pidió auxilio.

El oficial del Comando Sergio Gutiérrez, quien casualmente pasaba por el lugar, forzó la puerta y entró, pero Silva escapó por los fondos.

En principio buscó refugio en el depósito de una pinturería lindante y luego escapó por la parte interna de la manzana, pese a la orden de detención impartida por otros efectivos que se habían sumado en apoyo y en medio de varias detonaciones de armas de fuego de un lado y otro.

Se pudo establecer que corrió por los techos hasta un estacionamiento en Saavedra al 600, saltó un paredón, trepó un portón y luego corrió por Undiano hasta llegar a Villarino y Santa Fe, donde fue capturado por el oficial Luis Lorenzo Crededío.

La defensa del acusado objetó las distintas calificaciones en su contra, se refirió a un robo en grado de tentativa, dijo que el arma que portaba no era apta para el disparo y que nunca dispuso ni se apoderó de las sumas que le imputan.

Por otro lado, remarcó que no existe peligro de fuga porque "tiene arraigo en el país" y está "al cuidado de un hijo".

Rechazo a la defensa

Sin embargo, los camaristas Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, de la Sala I, rechazaron todos los argumentos y confirmaron la prisión preventiva.

Consideraron que la víctima fue golpeada, hecho constatado por el informe médico; que el robo fue consumado, especialmente por los testimonios de los policías y las secuencias de las cámaras de seguridad y que tuvo "la efectiva disponibilidad" del dinero sustraído.

En este último punto, explicaron que durante la fuga hubo lapsos en que no fue visto por la Policía, "por lo que bien pudo ocultar el objeto de lo sustraído".

Respecto de la aptitud del revólver 32 secuestrado, la pericia sí mencionó que "no fue posible hacer funcionar el mecanismo de disparo", aunque dijo que podría ser producto de golpes externos por caída en altura o con algún elemento duro.

Por otro lado, tenía tres proyectiles en su tambor; varios policías testimonian que Silva disparó y el estudio de dermotest no permite descartar que no haya disparado, teniendo en cuenta que el sangrado en sus manos podría haber incidido en el resultado.

Sobre la violación de domicilio, también cuestionada por la defensa, la Cámara dijo que no se trata de la financiera sino del ingresó sin autorización en la pinturería.

Otra imagen del juicio en 2009 que terminó con incidentes.

Finalmente, acerca del riesgo de fuga en caso de ser excarcelado, como pretendía su abogado, los camaristas reafirmaron que la pena en expectativa, ya desde su mínimo, "es de una gravedad tal que permite presumir la existencia de peligros procesales".

Por lo expuesto, la Cámara Penal mantuvo en prisión a Silva y de esa manera afrontará el juicio.

Una mañana de terror

Detonaciones. Mónica, encargada de una tintorería que está enfrente de la financiera, relató que fue testigo de la secuencia y reconoció que tuvo miedo. "Escuché como 10 detonaciones", dijo.

Aviso. La mujer fue quien alertó al policía que algo estaba pasando. "Volvete que le están robando a este muchacho", le dijo y de esa manera pudieron frustrar el delito.

Sensación. "No es agradable, tuve miedo de que algún tiro pudiera venir para acá, esto es todo vidrio y escuché más de 10 detonaciones. No sabía qué iba a pasar, me fui para atrás", confesó.

Despliegue. También informó Mónica que al empleado damnificado lo sacaron antes de que se produjera el tiroteo y que una vez dado el aviso de alerta llegaron como 20 patrulleros.