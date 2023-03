Estafas bancarias: cómo le vaciaron las cuentas a tres bahienses

La banda que estafó al menos a tres vecinos bahienses por un monto superior al millón de pesos elaboró una página falsa de un banco para lograr robar los datos de las cuentas bancarias de las víctimas.

Así lo informó el fiscal Rodolfo De Lucia al referirse a la investigación que determinó en las últimas horas el arresto de Ayelén Silvia Barrionuevo en la provincia de Córdoba.

"Sospechamos que se trata de algo más amplio, que no es solo esta persona, que es la titular de varias cuentas bancarias.Todo eso es parte de lo que se va a seguir investigando", dijo el titular de la UFIJ Nº 20 en declaraciones al programa Panorama de LU2.

El representante del Ministerio Público explicó que la causa "se originó a principios de año, cuando tomamos conocimiento la denuncia de una persona que observó la sustraccion de casi todo su dinero de una cuenta del Banco Provincia".

Comentó que se pudo determinar que la maniobra había sido llevada adelante a través de una técnica denominada pishing.

"Se trata de engañar a una persona para que ingrese a una página que es idéntica a la del banco, donde le piden los datos del homebanking, pero aquí se los están brindando a un delincuente. Suele ocurrir que luego el sitio se traba y con los datos proporcionados, estos delincuentes acceden y roban el contenido de la cuenta".

Describió que solicitaron informes bancarios, a las cámaras compensadoras y las compañías telefónicas.

"Pudimos ver a qué cuentas fue el dinero y uniendo datos encontramos una segunda víctima el mismo día, cuyo dinero fue transferido a la misma cuenta, que corresponde a la mujer detenida".

Sobre el engaño, describió que la página falsa creada por los estafadores aparecía cuando el damnificado intentaba llegar a la real a través de un buscador.

"Es difícil advertir esta cuestión, porque no todas las personas chequean que sea el sitio oficial al momento de ingresar al homebanking. En este caso no hubo un contacto directo, es decir, no mandaron un mail con un link o se les proporcionó por WhatsApp, sino que es una puesta en escena que se hizo durante algunos días, en el que si uno quería ingresar al sitio del banco por el buscador podía caer ahí".

De Lucia mencionó que detectaron tres casos en Bahía Blanca y otros dos en la provincia de Buenos Aires.

"Son maniobras que se hacen a gran escala y generan un daño patrimonial tremendo. Estamos hablando de transferencias de 500 mil pesos en una cuenta, 700 mil en otra y unos 600 mil en la restante".

También admitió que es muy difícil la recuperación del dinero.

"En muy poco casos hemos podido frenarlo antes que salga a nuevas cuentas. El dinero que ingresa inmediatamente sale a otras y se sigue derivando, con lo cual es complicadoi frenarlo. En algunos casos se convierte a moneda virtual o activos digitales, por lo que a esa altura es prácticamente imposible".

Finalmente describió que durante el año pasado se pusieron en marcha alrededor de mil causas por estafas de este tipo (un promedio de casi 3 por día) y que la tendencia para este año hace esperar que los números sean similares o se incrementen.