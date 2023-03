Vecinos del barrio La Falda, preocupados por la creciente inseguridad

Vecinos de La Falda mostraron mucha preocupación por el aumento de la cantidad de hechos delictivos en el barrio, manifestando además que cada vez son más graves y denunciando la falta de iluminación, cámaras y presencia policial.

"La idea es la de visibilizar esta situación que estamos viviendo en muy corto tiempo. Siempre hubo alguna que otra situación de inseguridad, pero hechos menores, y en estos últimos meses han intentado entrar en las casas, situaciones de forzar puertas, de andar por los techos... Sentimos que esto está creciendo a mucha velocidad", señaló Juan.

En diálogo con Panorama, por LU2, este vecino dijo que "es un barrio que nos conocemos y que nos cuidamos entre todos, pero la idea es ver si se puede generar algún tipo de solución porque a La Falda no ha llegado ni la luz LED, ni la luz naranja, hay solo un foquito de hace 80 años y creemos que por ahí puede llegar a haber algún tipo de de solución".

"Tenemos grupos de WhatsApp, estamos en permanente contacto, pero no sabemos cuál es la situación real de este problema —continuó—. Antes notábamos cierta presencia policial patrullando y ahora directamente nada, no se ven más el patrulleros, es una lástima".

"Sentimos que se está empezando a transformar en algo que veíamos en la tele desde Buenos Aires o en otras ciudades", advirtió.

Por su parte, Miriam, otra vecina del sector, mencionó que "pretendemos un poquito más de ayuda de parte del Municipio en cuanto a las luces, nosotros estamos cuidándonos con las cámaras y el Whatsapp".

"Son cosas graves, porque si vos entrás a una casa no sabés si entran a matar. Pasan caras que sabemos que no son de acá. A mí me da miedo meter el auto en el garaje porque no puedo abrir mi casa sabiendo que se me pueden meter dos o tres personas", añadió.

"Algo tenemos que hacer porque pienso que todavía estamos a tiempo. Estamos a siete cuadras de la plaza y nos sentimos desamparados", completó.