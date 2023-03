Liniers es puntero por el "1", que la rompió toda, y el goleador eterno

Fue todo a pedir de Liniers. El triunfo ante Tiro Federal por 3 a 1, el punta del torneo Apertura de la Liga del Sur (compartida con Huracán), un goleador que sigue rompiendo redes y un pibe que porta un apellido pesado para ser arquero, aunque no se achicó y la descosió toda.

"No esperaba medirme con 'Cachi'. Volví al club con otra intención, pero me estoy demostrando a mí mismo que todavía puedo (risas)", dijo Julio Acosta, el veterano de mil batallas que anoche (según datos de Eduardo "Cocho" López) se situó a uno de Facundo Lagrimal como el jugador de campo con más presencias en la historia de Liniers.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El delantero, que anotó de penal el segundo de su equipo, tras una falta de Facundo Gutiérrez sobre Máximo Monti, llegó a 275 goles con el Chivo y ahora alcanzó los 589 partidos con la casaca albinegra, a uno de Lagrimal.

Claro que aún está lejos de Adrián Echeverría (más de 700), aunque al arquero se lo cataloga por su puesto.

En lo que respecta al partido en sí, el trámite resultó sumamente atractivo y si bien Liniers sacó dos goles de ventaja, en el campo de juego no se reflejó así, porque Tiro hizo valer su condición de campeón y si no sumó en el doctor Alejandro Pérez es porque se topó con un arquero gigante, que además tiene un apellido ilustre.

"Me gustaría algún día llegar a ser como él; lograr todo lo que logró. Es casualidad lo del apellido Falcioni y que él haya sido arquero y yo también. No soy pariente de Julio, eso seguro", señaló el pibe categoría '99 -tiene 24 años-, que se formó en Bella Vista y a los 17 años partió a Buenos Aires para jugar en la quinta de Comunicaciones y luego en Quilmes (cuarta) donde quedó libre para pegar la vuelta.

"Acá, en Liniers, me recibieron. Soy un agradecido al club", agregó.

--Con ese apellido no deberías atajar mal.

--Jajaja. Si tengo una responsabilidad por llamarme Falcioni la acepto y, dentro de todo, trato de sobreponerme.

--¿Sos consciente de todo lo que atajaste?

--En el partido no me di cuenta. Ahora, pensando, me acuerdo de varias atajadas.

--No hubo una difícil, sino varias. ¿Con cuáles te quedás?

--La que tapé a quemarropa al borde del área chica fue muy difícil. El delantero (Por Gianni Ferrari) la agarró de lleno; como estaba bien parado estiré el pie izquierdo y me pegó ahí. En el primer tiempo, de entrada, tuve una doble tapada abajo -una volea y un cabezazo- que fueron a puro reflejo.

--¿Sos de intuir o fue pura suerte?

--Sabía que me fusilaban; por eso decidí estirar mis piernas y mi cuerpo para abarcar todo el espacio posible. Es una técnica que practico, se la vi hacer al "Dibu" Martínez en la final con Francia. También, en videos viejos, lo he visto al "Pato" Fillol hacer ese trabajo de piernas.

--Y tenés un maestro en el club.

--Uff. Fermín (Ponte) me transmite confianza, me ayuda a mejorar los reflejos y todo lo que sucede en el partido, con niveles altos de concentración. Es un entrenador de primerísimo nivel.

--Mejor no podían arrancar el torneo.

--Estamos muy contentos con el trabajo y los resultados, porque se le ganó a dos equipos muy bien trabajados de la Liga del Sur; Bella Vista juega el Regional Amateur y Tiro es el último campeón de la Liga.

--¿Cuánto medís?

--1,84.

--¿A qué aspirás?

--Mi sueño sería poder jugar el Federal A. Estuve en la pretemporada anterior y ahora me toca jugar en la Liga. Para mí todo suma.

La síntesis

LINIERS 3

BRUNO FALCIONI 9

Juglard 5

B. Herrera 4

I. Fernández 4

Wunderlich 5

Otondo 6

Monti 6

D. Romero 7

Monteverde 5

Narvay 6

J. Acosta 6

DT: Pablo Landeiro

TIRO FEDERAL 1

B. Arias (c) 4

R. Onorio 5

I. Walter 5

F. Gutiérrez 4

M. Medina 4

Adaro 4

Menna 5

Llanos 5

N. Sánchez 6

S. López 6

Di Santoro 5

DT: Hernán Rosell

PT. Gol de Otondo (L), a los 20m.

ST. Goles de J. Acosta, de penal, a los 2m.; C. Córdoba (L), a los 39m. y Damiani (TF), a los 45m.

Cambios. E. Chamorro por Romero; 76m. C. Córdoba por Monti y Joaquín Castro por Monteverde; y 85m. Biondo por Narvay y Gaspar Castro por J. Acosta, en Liniers; 45m. Gil (5) por Llanos; 55m. G. Ferrari (6) por Sánchez y Manso (6) por Di Santoro; 67m. Damiani (6) por Menna; 71m. Gigena por Onorio.

Árbitro. Walter Martínez (4).

Cancha. Liniers (Impecable).