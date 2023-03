Torneo femenino: el domingo arrojó cuatro resultados lógicos

Todos resultados previsibles ofreció la 16º fecha del torneo femenino de básquetbol disputada anoche en nuestra ciudad.

El puntero El Nacional doblegó al colista Los Andes, en Punta Alta, al superarlo por 91 a 20.

En el celeste hubo una superlativa actuación: la joven Paloma Vecchi arrimó 31 puntos (14-25 en cancha), bajó 13 rebotes, dio 5 asistencias, recuperó 8 pelotas y metió una tapa, alcanzando los 44 de valoración. Fue escoltada por Victoria Pérez (17 tantos, 13 recobres). Mientras que en el local se destacó Lucrecia Sosa (4 unidades, 10 tableros).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, Estrella —potencial lider del certamen— derrotó a Pacífico en el Luis Álvarez por 56 a 46.

Guillermina Rial, con 18 puntos, lideró al auriazul. Al tiempo que Juliana Salvarezza, con 15, encabezó el goleo visitante.

Por su parte, 9 de Julio le ganó a Sportivo Bahiense en el Néstor Damiani por 70 a 55.

Emilia Fernández, con 16, fue la goleadora local, aunque fue muy bueno lo aportado por Belén Tombesi, quien firmó una planilla con 15 tantos y 17 rebotes. Agustina Kenny, por su parte, fue la máxima anotadora del tricolor y de la noche, con 21 puntos.

Finalmente, Puerto Comercial venció a Olimpo en el Norberto Tomás, por 70 a 33.

Lucía Ortiz y Agustina Tévez sumaron 16 unidades cada una en la visita; mientras que Luz Schmidt lideró a las aurinegras con 8 puntos.

Fecha libre tuvo Estudiantes.

Posiciones

1) El Nacional, 27 puntos (récord 12-3)

2) Estrella, 26 (12-2)

3) 9 de Julio, 25 (11-3)

4) Estudiantes, 23 (9-5)

5) Pacífico, 22 (8-6)

6) Sportivo, 20 (6-8)

7) Comercial, 19 (5-9)

8) Olimpo, 15 (1-13)

9) Los Andes, 15 (0-15)

Lo que falta

17º fecha (26 de marzo): Olimpo- Los Andes, Comercial-9 de Julio, Sportivo-Estrella y Pacífico-Estudiantes. Libre: El Nacional.

18º fecha (2 de abril): 9 de Julio-Olimpo, El Nacional-Pacífico, Estudiantes-Sportivo y Estrella-Comercial. Libre: Los Andes.

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, están previsto disputarse los días 9, 16 y 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.