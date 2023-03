Sansinena arrancó derecho: "Tenemos que seguir por este camino"

Sansinena armó el plantel con 25 jugadores nuevos y solo un puñado que quedaron de la última temporada, también Sebastián Polla arribó como entrenador.

Todo esto hacía que, lógicamente, sea una incógnita cómo iba a ser su comienzo el Torneo Federal A 2023.

En apenas dos fechas se puede decir que el inicio es auspicioso para el Triper ya que empató de visitante y ganó como local: 4 de 6 y es uno de los punteros de la Zona 1.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Qué mejor que ir trabajando y armando al grupo con buenos resultados.

"Me tocó llegar hace dos semanas por eso no pude estar en la primera fecha, esto es fundamental para que nos sigamos conociendo con el grupo. Por suerte sumamos en casa, esto recién empieza y es largo pero tenemos que seguir por este camino", dijo Nicolás Parodi, uno de los últimos en arribar al albirrojo.

Luego de debutar en el certamen con un empate como visitante ante Santamarina de Tandil (1 a 1), el pasado sábado Sansinena consiguió una muy buena victoria ante Cipolletti en el Luis Molina (2 a 1).

"La verdad que nos llevamos un triunfazo, sabíamos que iba a ser un partido complicado pero de local tenemos que ganar y sumar de a tres puntos", admitió Parodi.

El delantero de 28 años fue clave ingresando en el entretiempo, porque además de marcar el 2 a 1 (su remate con destino de gol se desvió en Wagner) aportó en el juego: pivoteando, aguantando de espaldas y siendo funcional en una tarde marcada por la lluvia, de a ratos torrencial.

"El gol es de todos, por la lucha constante de ir a buscarlo en todo momento. Esta vez me tocó convertir, es importante y por eso estoy contento", señaló el ex Atenas de Río Cuarto.

-Cipolletti reclamaba una mano en tu gol, ¿cómo la viste vos?

-No, a mí no me toca. Encima creo que es mano de uno de ellos, le pega a uno o dos de ellos. Pero bueno, ya está, lo importante es que ganamos y pudimos sumar en casa.

-Fue importante tu ingreso, ¿qué te pidió el entrenador en el entretiempo?

-Seba me pidió que luche cada pelota, que cuando estoy de espaldas intente pivotear y aguantarla un rato porque los volantes estaban muy lejos. Y que también intentemos darle aire al equipo. Se trata de eso: de sumar y aportarle lo de cada uno al equipo.

-La lluvia fue clave en todo el partido...

-Sí. Era una factor que nos tuvimos que adaptar, no nos quedaba otra. Igualmente, de cierta manera nos beneficio.

En la próxima fecha, Sansinena intentará extender su buen comienzo visitando a Germinal de Rawson como visitante.