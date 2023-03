Los Fantabulósikos dejaron todo en la última del Lollapalooza 2023

Los Fantabulósikos recogieron ayer en el Lollapalooza 2023 un merecedísimo reconocimiento a tantos años de trabajo. Porque aunque la formación fue cambiando, siempre mantuvieron el espíritu festivo y solidario, apuntando a esos temas que casi nadie parece querer tocar en el mundo del rock: reciclaje, cuidado del medio ambiente, lenguaje de señas y cuidado y amor hacia los semejantes.

Decíamos que fueron a buscar su galardón porque el hecho de haber sido citados por segunda vez al festival internacional ya es un premio enorme. Recordemos que se posicionaron como la primera banda de nuestra ciudad en tocar en un evento de estas características, allá por 2017 y con la participación del talentoso Soy Rada Aristarán.

Ayer, durante la misma jornada en la que estaban anunciados Billie Eilish, Lil Nas X, María Becerra, Callejero Fino y Diego Torres, entre muchos otros, la banda de Bahía Blanca salía a rockear en el escenario Kidzapalooza como si fuera la última vez.

Encabezados por Marcos Marchegiani (guitarra y voz), la banda se completó con Fiorella Guidi y Rocío Avondet (coros), Nico Osses (batería), Laura Fuentes (bajo), Claudeta Vul (saxo), Ema Flores (trompeta) y Marcelo May (efectos y programaciones). Estuvieron acompañados por el tour mánager Lucio Peter.

Todo comenzó con la canción "Para el planeta salvar", "Compost" y "Poder Fantabulósiko", en un combo que hizo saltar hasta al más desprevenido.

Luego, sonaron "Amistad", "En patas", "Quiero seguir soñando" y un "Instrumental", para completar el set de 45 minutos con "Armandito" y los hitazos "A la lluvia no le gusta que le digan fea" y "No importa, igual me río".

"Siempre había quedado pendiente volver con la banda completa después de aquella vez con Rada en 2017. Ahora nos agarra con una transformación de la banda, con un tercer disco y un gran esfuerzo para seguir tocando y disfrutando", cuenta Marcos Marchegiani.

Si tenés ganas de verlos, el próximo domingo se presentarán en el Teatro Municipal de nuestra ciudad, a las 19.