Olimpo goleó y “Tolegol” mojó: por ahora una combinación perfecta

Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Estoy feliz de haber debutado ante la gente de Olimpo con un gol, no importa que haya sido de penal, lo que más necesitaba era convertir”.

Con el acento correntino inconfundible, Alejandro Toledo pretende ser ese 9 artero, laborioso y rendidor que el aurinegro necesita en la búsqueda incesante del ascenso a la Primera Nacional.

Se jugaron dos fechas de la Zona 1 del Federal A y el conjunto conducido por Arnaldo Sialle sacó 4 puntos de 6: empate frente a Germinal en Rawson 4en el debut y 5-0 sobre un debilitado y permeable Sol de Mayo, el domingo que pasó en el Carminatti de avenida Colón y Angel Brunel.

“Fuimos superiores al rival de principio a fin. Sabemos que todos le quieren ganar a Olimpo, pero a Sol de Mayo no le dejamos agarrar la pelota, y menos que menos que juegue cerca de nuestro arco. Nos impusimos con autoridad, le creamos mucho peligro y en el primer tiempo definimos prácticamente todo”, sentenció “Tolegol”, el nuevo apodo de este centrodelantero de 33 años con vasta trayectoria en clubes del interior del país.

“Creemos más en nosotros que en lo que pueda hacer el adversario; estamos muy bien y creo que en este partido lo demostramos”, admitió quien en la edición 2022 vistió los colores de San Martín de Formosa: 13 tantos en 32 encuentros.

También pasó por Boca Unidos de Corrientes, Textil Mandiyú, Deportivo San Jorge (Tucumán), Unión Aconquija (Catamarca), Gimnasia de Mendoza, Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia y Tiro de Salta y Güemes de Santiago del Estero.

Al momento de describir las bondades de este conjunto olimpiense, enumeró: “somos un equipo punzante, profundo y con variantes”.

Ante el elenco viedmense le cometieron los dos penales sancionados por el árbitro Brian Ferreyra (uno lo pateó Diego Amarilla y lo malogró y el otro lo ejecutó él y lo convirtió), le anularon un gol que había sido legítimo y su oficio en el área enemiga contagió de elogios a la afición aurinegra.

“El gol que me anularon fue increíble, el arquero (el serbio Zeljko Kusmic) se pasó de largo y la pelota me quedó para darme vuelta y definir”, contó el fornido atacante.

--Cuando no hacés un gol, ¿dormís tranquilo?

--No, aunque mantengo la calma porque sé que el gol llega cuando tiene que llegar. La tranquilidad me la está dando este Olimpo, que se encuentra en un momento bárbaro. Me siento confiado, pleno, a gusto, y si tengo que hacer el trabajo sucio no tengo problemas. Acá el sacrificio depende de todos.