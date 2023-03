Revelan el motivo por el cual Piqué se habría "desenamorado" de Shakira

Desde la separación entre Gerard Piqué y Shakira circularon diversos rumores sobre cuál habría sido el motivo de la ruptura. Además, la expareja enfrentó todo tipo de escándalos relacionados a la tenencia de sus hijos, la venta de su casa en Barcelona y la relación del futbolista con Clara Chía Martí.

Frente a tantos rumores, un medio español aseguró que Piqué se habría cansado de la cantante colombiana. Según indicó Vanitatis, al exdefensor del Barcelona “no le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o quiso volver, porque aseguran que no es cierto”.

Además, revelaron que Piqué no aguantaba más los controles de Shakira. “Cuando se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana”, contaron revelaron desde el medio de espectáculos.

Según indicaron, la pareja que llevaba 12 años de relación y fueron padres de Sasha y Milán, estaba afrontando muchas peleas debido a este problema. “Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho”, explicaron y agregaron: “Las peleas eran continuas”.

Desde el portal señalaron que aunque ya se haya firmado un acuerdo para asegurar el bienestar de los niños, las mentiras en la expareja continúan. “Ahora discuten por el trato que reciben los niños y se ponen 'trampas' el uno al otro. Muchas veces, Piqué tiene que esperar durante largos minutos en la puerta hasta que salgan los hijos, algo que lo expone ante la prensa y que le pone de mal humor”, revelaron.

También aseguran que la relación entre Shakira y su exsuegra Montserrat Bernabéu continúa tensa: “Piqué no quiere que Shakira sepa que su madre lleva a veces a sus nietos a las extraescolares. Así que hay días que sale de casa con los pequeños, estaciona unos metros más alejado de la vivienda de su ex y hace el intercambio de los niños con su madre para que no lo vea Shakira". (NA)