En el verano más agobiante de la historia argentina, se viene otra ola de calor en Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este miércoles lo que muchos presentían: el verano 2022/23 es el más caluroso de la historia argentina, según los registros existentes.

Con una temperatura promedio instalada en 1.3 grados por encima de la media, ya fueron nueve las olas de calor que los habitantes de todo el país debieron padecer en los últimos tres meses, un período en el cual las sequías, los incendios forestales, los apagones masivos, los cortes de agua y las tormentas intensas se superpusieron en diferentes regiones, transformando la época estival en un problema social, económico y sanitario cada vez más preocupante.

En ese contexto, Bahía Blanca se convirtió en una de las ciudades más afectadas de la región central del país: en menos de 60 días, lideró en cinco oportunidades el ránking de las ciudades argentinas más calurosas, superando sin inconvenientes a las localidades de Formosa, Chaco o Santiago del Estero.

Y no sólo eso, las estadísticas climáticas locales revelan además que la amplitud térmica es cada vez más elástica: hace dos semanas, el clima registró una variación de 32.1 grados con apenas seis días de diferencia.

Ya lo anticipaban los números del verano 2021/22 que arrojaron un promedio de 28.5º C de temperatura máxima y de 14.7º C en la mínima. Son cifras que comprueban un marcado incremento de la amplitud, en comparación con los valores de 28º C y 17.9º C de media registrados durante el período 1981/82-2010/11.

Como si todo esto resultara poco, en las próximas horas se espera la llegada de una nueva tanda de temperaturas elevadas: el servicio de Satelmet anticipa que este viernes la máxima llegará a los 37 grados mientras que el sábado se prevé que los termómetros rondarán los 31° C y el domingo alcanzarán los 33° C.

Los datos no son alentadores si se observan otros pronósticos: Meteobahía sostiene que las temperaturas máximas escalarán hasta los 41° C (viernes), 35° C (sábado) y 39° C (domingo), mientras que AccuWeather estima que los valores serán de 36° C, 30° C y 37° C, respectivamente.

A 19 días del comienzo del otoño, el calentamiento global parece decidido a borrar las fronteras estacionales. Lo que muchos advertían desde los años 80, mientras otros se empecinaban en negarlo, ha llegado.