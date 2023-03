Benjamín Vicuña prepara un homenaje para su hija fallecida

Benjamín Vicuña volvió a traer el recuerdo de su hija Blanca, quien falleció hace poco más de una década, al revelar que está preparando un homenaje para ella. Como en cada cumpleaños o fecha simbólica, el actor expresa sus sentimientos y en esta ocasión aseguró que trabaja en un proyecto emotivo para recordarla.

El actor chileno sorprendió al dar la noticia de que está escribiendo un libro para Blanca, fruto de su relación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain. “Estoy escribiendo un libro sobre ella. Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija”, contó Benjamin en una entrevista con el diario español ‘El Mundo’.

Además, aseguró que es una de las cosas más importantes que hizo tanto en su carrera artística como en su vida personal. “Esto es lo más personal que he hecho. Yo suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”, expresó.

Benjamín hizo referencia en que su escritura no solo es en homenaje a su hija que falleció en 2012, sino que también puede ayudar a muchas personas que hayan pasado por pérdidas similares. “Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo, que, por momentos, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río”, explicó el actor.

Y añadió: “Creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”.

Por otra parte, el actor chileno, que es papá de Bautista, Beltrán y Benicio con Pampita y de Magnolia y Amancio junto a la China Suárez, habló sobre el futuro de sus hijos y la posibilidad de que se dediquen al teatro. “No sé si a todos mis hijos les interesa seguir mis pasos. Pero creo que a Bauti, de 15 años, sí. Me pregunta, va al teatro, se mete tras bambalinas. No sé, creo que tiene el bichito”, comentó sobre su hijo con quien ya realizó algunos trabajos de modelaje. (NA)