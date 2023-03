Guillermina Valdés le respondió a Cande Tinelli: “Me sorprende y entristece”

Candelaria Tinelli comenzó a trabajar como panelista en LAM y no tardó demasiado en contar cómo era su vínculo con la ex de su papá, Guillermina Valdés: “Mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación, por ella… Yo sentía que ella capaz que no lo apoyaba tanto. Como que no le gustaba el programa. De hecho, creo que fue jurado para estar medio controlanding... Ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo”.

“Está todo bien, es su vida, pero yo nunca tuve mucha piel con ella, como algo, no sé, algo energético”, agregó la hija de Marcelo Tinelli, quien también se sonrió ante la posibilidad de compartir un asado con Guillermina y quien sería su nueva pareja, el influencer Santi Maratea.

Pero la modelo no se quedó callada y optó por responder a través de su cuenta de Twitter: “Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”.

Horas más tarde, se sumó un nuevo personaje a la polémica. Se trata de Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés con Sebastián Ortega, que salió al cruce desde su cuenta de Instagram, tratando de poner paños fríos por el hermano en común que tiene con los hijos del conductor.

"No suelo meterme en cosas mediáticas, sólo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo", expresó el hijo de la modelo. (NA)